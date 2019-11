Urs Kramer ist neuer Vize-Kommandant der Feuerwehr Gams Der Gemeinderat Gams hat auf Antrag der Feuerschutzkommission Urs Kramer aus Gams zum neuen Vize-Kommandanten und Mitglied der Feuerschutzkommission (FSK) gewählt.

Urs Kramer löst Martin Hardegger als Vize-Kommandant der Feuerwehr ab. (Themabild: Archiv W&O)

(pd) Zudem nimmt neu Roman Hardegger als Atemschutzchef Einsitz in die FSK. Der jetzige Vize-Kommandant der Feuerwehr Gams, Martin Hardegger, wird per Ende Jahr altershalber aus der Feuerwehr und in der Folge auch aus der Feuerschutzkommission (FSK) ausscheiden. Er erreicht per Ende Jahr seine 25-jährige Dienstpflicht und möchte deshalb jüngeren Kräften Platz machen.