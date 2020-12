Urbanität Wie städtisch ist Buchs? So schneidet die Werdenberger Metropole im Vergleich mit anderen Städten im Kanton ab Ein kantonaler Themenbericht zeigt: Buchs verdient sich im «Wettbewerb der Urbanität» verdient die Bezeichnung Stadt. Buchs liegt im Kanton St.Gallen in den «Top Five». Thomas Schwizer 07.12.2020, 11.37 Uhr

Auch bezüglich Einkaufen ist Buchs unbestritten das städtische Zentrum in der Region. Bild: Heini Schwendener

Das Bundesamt für Statistik (BFS) definiert im Kanton St. Gallen neun Gemeinden als Städte: Alphabetisch geordnet sind das Altstätten, Buchs, Flawil, Gossau, Rapperswil-Jona, Rorschach, St.Gallen, Uzwil und Wil. Die Grundlagen für diese Einordnung des BFS bilden schwergewichtig die Anzahl Einwohner, Beschäftigte und Hotelübernachtungen.



Wie urban sind die Städte im Kanton St.Gallen wirklich?

Das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) des Kantons St.Gallen spürt in seinem «Themenheft 14 der Raumbeobachtung», das vergangene Woche erschienen ist, mit vertieften Fragen den Städten im Kanton St.Gallen nach.

Damit versucht es folgende Fragen zu beantworten: Sind diese neun Orte tatsächlich die einzigen urbanen Orte im Kanton? Und wie urban sind sie wirklich? Gibt es weitere Gemeinden, welche viele städtische Merkmale aufweisen?

Das Fazit: Buchs ist wirklich eine Stadt

Seit dem ersten Januar 2015 nennt sich die politische Gemeinde Buchs offiziell «Stadt Buchs». Die entsprechende Anpassung der Gemeindeordnung wurde an der Bürgerversammlung 2014 einstimmig beschlossen. Das AREG kommt in seinem Themenbericht zum Schluss, dass die Werdenberger Metropole diese Bezeichnung zu Recht trägt.

Für eine Stadt weist Buchs einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Einfamilienhäusern aus. Bild: Thomas Schwizer

Es bescheinigt den Buchsern im «Wettbewerb der Urbanität» Rang 5 unter den «städtischen Städten» des Kantons – hinter St.Gallen, Rorschach, Rapperswil-Jona und Wil, aber vor Gossau oder Altstätten. Für diese Rangierung wurden insgesamt elf Indikatoren berücksichtigt, die Einwohnerzahl war nur eine davon.



Der W&O hat die Erkenntnisse für die Werdenberger Metropole Buchs gemäss den Indikatoren im «Themenbericht Städte im Kanton St.Gallen» genauer angeschaut – im Vergleich mit den anderen urbanen Orten im Kanton.

Unter den 77 Gemeinden im Kanton St.Gallen liegt Buchs bezüglich der «Urbanität» auf Rang 5 – hinter der Stadt St.Gallen, Rorschach, Rapperswil-Jona und Wil. Insgesamt zählt der Themenbericht 22 st.gallische Gemeinden zum «urbanen Verdichtungsraum». Im Mittelfeld bezüglich Erfüllung von städtischen Indikatoren liegen Grabs (Rang 29), Wartau (31) und Sevelen (36). Eher wenig städtische Aspekte werden dagegen in der W&O-Region den Gemeinden Gams (Rang 57), Sennwald (60) und Wildhaus-Alt St.Johann (73) zugesprochen.

Im Jahr 1980 zählte Buchs 9114 Einwohner, im 1990 waren es 9881, Ende 2000 genau 10231. 2010 waren es 11157 und am 30.November 2020 bereits 12926. Buchs hat in den letzten Jahren bei der Einwohnerzahl Altstätten überholt und liegt hinter St.Gallen, Rapperswil- Jona, Wil, Gossau und Uzwil auf Rang 6. Dafür ist Rorschach seit 1950 von damals Rang 2 auf Rang 9 «abgestürzt». 40 Prozent der Bevölkerung im Kanton St.Gallen wohnen in einer der neun statistischen Städte.

Mit der Einwohnerzahl und der statistischen Einordnung als Stadt erfüllt Buchs nur zwei der vier üblichen Stadtmerkmale. Buchs fehlen dagegen die Merkmale Stadtparlament und historische Stadt. Das Städtchen Werdenberg gehört ja nicht zu Buchs, sondern zu Grabs.



«Je höher die Einwohnerdichte desto städtischer»: So lautet ein Indikator. Diesbezüglich liegt Buchs mit 806 Einwohnern pro km2 deutlich hinter Rorschach (5332) der Stadt St. Gallen (1932), Rapperswil-Jona (1226), Wil (1162), aber auch hinter Flawil (908) und Uzwil (905).

In der Stadt Buchs lebten Ende 2018 durchschnittlich 2,3 Personen pro Haushalt. In der Stadt St. Gallen und in Rorschach sind es nur zwei Personen.

Unter den neun statistischen Städten im Kanton liegt Buchs beim Anteil der Einwohner bis 39 Jahre hinter der Stadt St. Gallen auf Rang 2. Dafür ist der Anteil der Einwohner im Alterssegment über 79 Jahre in Buchs der tiefste aller St. Galler Städte.

Der Anteil der Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden liegt für die neun statistischen Städte bei 48 Prozent. In Buchs sind es 62. Dafür ist hier der Anteil der Mehrfamilienhäuser vergleichsweise tief.



Die Wohnfläche pro Person beträgt in den neun Städten durchschnittlich 45 m2. Am tiefsten liegt sie in Rorschach mit knapp 42 m2, gefolgt von Buchs mit 43. Mit fast 49 m2 pro Person hat Altstätten die höchste Wohnfläche der neun Städte.

Ein Indikator für Urbanität sind die öffentlich zugänglichen Räume im gesamten Baugebiet, wie Plätze, Park- oder Sportanlagen. In Buchs liegt dieser Anteil bei 18 Prozent, in Altstätten mit 13 Prozent noch deutlich tiefer. Hier liegen Rorschach mit 34 Prozent und die Stadt St. Gallen mit 24 Prozent deutlich höher.



Städte sind oft auch «zentrale Orte». Sie sind Standort von Einrichtungen und Angeboten, die nicht nur durch die Stadtbewohner selbst, sondern auch durch die Einwohner der umliegenden Gemeinden genutzt werden. Dazu gehören etwa Bildungsstätten, Theater, grosse Einkaufszentren, Bibliotheken, Museen oder Standorte des Gesundheitswesens (wie Spitäler) und der öffentlichen Verwaltung.

Mit Ausnahme von Buchs (knapp 5 Prozent), Gossau (3 Prozent) und Uzwil (2 Prozent) haben alle Städte im Kanton auffallend hohe Anteile von Beschäftigten in solchen Funktionen. In der Kantonshauptstadt St. Gallen liegt dieser Anteil bei über 15 Prozent. In nicht-städtischen Gemeinden mit Spitälern liegt dieser Beschäftigen-Wert deutlich höher – etwa in Grabs (20 Prozent), Walenstadt (21) und Uznach (17).

Fast das gesamte Gebiet der Stadt St. Gallen und der Stadt Rorschach sind gut bis ausgezeichnet mit dem öffentlichen Verkehr (Bahn oder Bus) erschlossen. Es liegt also in den ÖV-Güteklassen A bis C, was ungefähr einem Bus-Viertelstundentakt entspricht. In der Stadt Buchs trifft dies für rund 63 Prozent der Gebiete zu. Weitere 34 Prozent der bewohnten Gebiete von Buchs sind mit dem ÖV-Grundangebot erschlossen. Der Gesamtwert von 97 Prozent liegt, wie in den anderen Städten auch in Buchs deutlich über jenem von ländlichen Gemeinden.



In den Städten, die zumindest die Funktion als Regionalzentrum erfüllen, arbeiten deutlich mehr Beschäftigte im dritten Wirtschaftssektor (Dienstleistungen) als in den anderen Gemeinden. In St. Gallen beträgt dieser Wert 85 Prozent. In Buchs arbeiteten im Jahr 2018 rund 73 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, womit Buchs auf Rang vier der neun statistischen St. Galler Städte liegt. Entsprechend liegt in Buchs der Anteil der im Industriesektor Beschäftigten tiefer als beispielsweise in Rorschach, Altstätten oder Uzwil.