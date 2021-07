Hagelsturm: Werdenberg wird von Bergen und Föhn geschützt

Unwetter Berge und Föhn schützen die Region Werdenberg vor Hagelschauern Der Juni brachte schweizweit Hagelstürme mit sich. Das Werdenberg blieb hingegen meist von grösseren Unwettern verschont. Michael Kyburz 03.07.2021, 05.00 Uhr

Der Juni brachte in vielen Regionen der Schweiz Hagel und Sturm. Bild: PD

Wenn bei einem Sommergewitter plötzlich Hagel vom Himmel fällt, dann suchen Mensch und Tier gerne einen trockenen und geschützten Unterstand. So ein Schauspiel sorgt zwar für Staunen, oft aber auch für Entsetzen, wenn die Hagelkörner gross wie Golf- oder sogar Tennisbälle sind, wie es in den letzten Wochen an einigen Orten in der Schweiz vorgekommen ist.

Werdenberg blieb von heftigen Hagelschauern verschont

Hagelschauer können enorme Schäden an Gebäuden und Pflanzen verursachen. Vor allem für die Landwirtschaft kann ein Hagelsturm weitreichende Folgen mit sich bringen. Besonders dann, wenn die Schauer solche Ausmasse annehmen, wie es im Juni in vielen Teilen der Schweiz der Fall war. Allerdings blieb die Region Werdenberg in letzter Zeit von grösseren Hagelunwettern verschont.

Ganz zufällig ist das nicht, wie Jürg Zogg, Meteorologe aus Oberschan, weiss:

«Die Region Werdenberg liegt dank der Berge, die in nordsüdliche Richtung verlaufen, in einer relativ geschützten Lage.»

Die meisten Gewitter, die unsere Region betreffen, entstehen bei einer Südwest-Wetterlage und werden dann vom Alpenvorland in Richtung Toggenburg und Appenzellerland getrieben. Dabei liegen weite Teile des Werdenbergs gerade noch im Schatten der Gewitterfronten.

Föhn entzieht dem Gewitter die Energie

Eine weitere Besonderheit der Region ist der Föhn. «Gewitter brauchen für ihre Entstehung unter anderem ausreichend feuchte Luft. Da der Föhn als Südwind trockene Luftmassen in die Region bringt, entzieht er dem Gewitter die notwendige Energie», so Zogg.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Gewitter aus dem Alpenvorland in unsere Region vordringt.

«Die meteorologischen Gebiete lassen sich nie trennscharf unterscheiden, zumal das Werdenberg weder eine klassische Alpenregion noch reines Alpenvorland ist.»

Im Berner Jura türmten sich Ende Juni die Hagelkörner.

Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

Gefährlicher sind die Gewitter, die vom Vorarlberg und Liechtenstein ins Werdenberg ziehen. «Diese Gewitter bringen nur selten Hagelschauer mit sich, dafür aber grosse Regenmengen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen können», sagt Jürg Zogg.

Im Jura hagelt es am meisten

Im schweizweiten Vergleich liegt das Werdenberg etwa im Durchschnitt, was die Häufigkeit von Hagelschauern anbelangt. Besonders häufig sind hingegen Regionen in der Nähe des Jura und im Alpenvorland von Hagelschauern betroffen. Gebiete in den Kantonen Graubünden und Wallis verzeichnen die geringste Hagelmenge.

Hagel steht immer in Zusammenhang mit Gewittern. Wasserdampf, der sich in der wärmeren aufsteigenden Luft befindet, kondensiert in den Gewitterwolken zu Wassertropfen oder Eiskörnern. Durch den Auftrieb werden diese Tropfen immer weiter in die Höhe getragen. Beim Aufstieg in höhere und kältere Luftschichten lagert sich weiteres Wasser an den Eiskörnen ab.

«Dabei kann ein Eiskorn, wenn alle Bedingungen stimmen, in der Schweiz einen Durchmesser von bis zu acht Zentimeter erlangen»,

erklärt Zogg. Reicht die Kraft des Aufwinds nicht mehr aus, die immer schwerer werdenden Eiskörner in der Schwebe zu halten, fallen diese in Form von Hagel auf den Erdboden.