Unterwasser: Zusammenstoss klemmt 23-Jährigen im eignen Auto ein

Unterwasser Zusammenstoss mit Postauto klemmt 23-Jährigen im eignen Auto ein Am Freitagmorgen prallte ein Junglenker, weil er die Kontrolle über sein Auto verlor, auf Höhe Unterwasser mit einem Postauto zusammen. Mit unbestimmten Verletzungen wurde er ins Spital gebracht. 16.12.2022, 17.00 Uhr

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. Bild: Kapo SG

Auf der Hauptstrasse von Buchs in Richtung Wattwil ereignete sich am Freitagmorgen ein Unfall. Dies bestätigt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage am Freitagmittag. Ein Personenwagen sei mit einem Postauto kollidiert. Eine schwerletzte Person wurde darauf hin ins Spital gebracht. Infolge der Kollision war die Hauptstrasse auf Höhe Unterwasser in beiden Richtungen bis um 9:30 Uhr komplett gesperrt.