Unterwasser: Arbeitsunfall mit Motorsäge, Frau verletzt

Unterwasser Mit Motorsäge verletzt: Frau wurde ins Spital geflogen Bei Holzarbeiten ereignete sich in Unterwasser ein Arbeitsunfall. 28.11.2021, 13.00 Uhr

Der Unfall ereignete sich im Umgang mit einer Motorsäge. Symbolbild: Donato Caspari

(wo) Am Samstag, um 11.20 Uhr, ist eine 22-jährige Frau während Holzarbeiten an der Hofstrasse in Unterwasser durch eine Motorsäge verletzt worden. Gemäss Medienmitteilung der St.Galler Kantonspolizei wurde die Verletzte von der Rettung ins Spital geflogen.