«Viele zieht es nach Griechenland»: Was in den Reisebüros der Region Werdenberg wieder gefragt ist und wie sie mit der Unsicherheit umgehen Der Sommer 2020 geht in die Geschichte ein. Reisen oder nicht reisen – das ist hier die Frage. Denn mit Sicherheit herrscht Unsicherheit. Eine Umfrage bei den Reisebüros aus der Region Werdenberg. Robert Kucera 17.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen unsicheren Zeiten steht für das reiselustige Volk der Schweizer und Liechtensteiner bloss eines hundertprozentig fest: Dass es keine Garantie gibt für ungetrübte Strandferien ohne Einschränkungen sowie eine quarantänefreie Rückkehr in die Heimat. Bild: PD

Im Januar war die Welt des Reisebüro Buch AG und der reiselustigen Werdenberger noch in Ordnung. Früh rüstete man sich für die Ferien in der Ferne, auch wenn diese kalendarisch gesehen noch in weiter

Ferne lagen.

«Anfang Jahr gab es viele Buchungen. Wir waren auf Rekordjahr-Kurs. Das lief bei uns wie verrückt.»

Das schildert Christian Granwehr, Mitinhaber Reisebüro Buchs AG. Was darauf folgte, war das Coronavirus, rekordverdächtige Stornierungen, Umbuchungen und die verordnete Schliessung des Reisebüros. «Zum Glück haben wir kurz zuvor auf Laptops umgestellt, sodass wir Homeoffice machen konnten», erklärt Granwehr.

Seit dem 11.Mai herrscht am Standort an der Bahnhofstrasse Kurzarbeit. «Normale Öffnungszeiten bringen nichts, wenn man nichts verkauft», begründet Grandwehr die Reduzierung der Arbeitszeit auf fünf Stunden pro Tag und dass die Angestellten in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Somit ist jeder Arbeitsplatz besetzt – aber nicht am selben Tag.

Damit beschäftigt, Kunden von einer Reise abzuraten

«Ganz minime Morgenröte am Horizont» macht Granwehr aus. Viele Länder haben ihre Schutzmassnahmen gut umgesetzt, das Reisen ist wieder möglich. Im Reisebüro Buchs AG werden zwar Ferien gebucht, «doch wir sind im Moment mehr damit beschäftigt, den Kunden vor einer Reise abzuraten».

Denn nicht jede Destination ist empfehlenswert. Und jene, die heute mit tiefen Coronavirus-Fallzahlen glänzen, könnten tags darauf zur Krisenzone mutieren.

«Dem Kunden können wir keine hundertprozentige Garantie geben.»

Das bedauert Christian Granwehr mit Blick auf eine mögliche Ansteckungsgefahr des Kunden am Ferienort oder darauf, dass das Land mit einem Mal auf die schwarze Liste kommt.

Griechenland und Kroatien sind die Favoriten

Fakt ist: Wer eine Reise tut, muss im schlimmsten Fall damit rechnen, dass etwas in dieser Zeit passiert. Statt retour am Arbeitsplatz landet man in der Quarantäne. Diese Unsicherheit lässt die Bevölkerung zu Hause bleiben oder man verbringt die Ferien im eigenen Land.

Was schlecht ist für die Reisebüro Buchs AG. Im Angebot habe man hauptsächlich ferne Reiseziele – und da ist momentan nichts los.

«Ferien in den USA wird es 2020 definitiv nicht mehr geben.»

Das weiss Christian Granwehr. Gerüchteweise wird auch Russland seine Grenzen für den Tourismus dieses Jahr nicht mehr öffnen. Und was bucht derzeit der Werdenberger? «Viele zieht es nach Griechenland», sagt Granwehr. Er selbst empfiehlt diesen Sommer Kroatien. Zwar gäbe es in beiden Ländern einige Fälle. Doch diese sind im Landesinnern zu finden und betreffen den Tourismus am Meer nicht.

Schlechtes Bauchgefühl ist ein fataler Reisebegleiter Es ist Sommer, es ist Ferienzeit. Nur ungern lässt man sich das Reisen verbieten, also bucht man dort, wo es einem nach eigenem Dünken sicher scheint. Doch Tage später kommen Zweifel auf. Erst recht, wenn just im gebuchten Ferienort die Corona-Fallzahlen zu-

nehmen. Doch das Ferienland wird nicht zum Risikogebiet erklärt. Die Flüge finden statt, die Hotels haben geöffnet. Was bleibt, ist das schlechte Bauchgefühl des Reiselustigen. Da hilft nur eines: Stornierung und das retour erhaltene Geld aufsparen für die nächsten Ferien. So die Theorie. In der Praxis sieht es dann so aus: «Ein schlechtes Bauchgefühl ist versicherungstechnisch nicht abgedeckt. Ängste und Bedenken sind nie ein Grund, dass man von einem Vertrag zurücktreten kann», kennt sich Christian Granwehr, Mitinhaber Reise-

büro Buchs AG, aus. Der Worst Case: Geld verlieren oder mit dem schlechten Bauchgefühl Ferien machen. «Wir versuchen in so einem Fall mit den Leistungsträgern zu reden, ob es die Möglichkeit einer Umbuchung gäbe. Denn so verlieren Airlines und Hotels nichts und der Kunde hat die Möglichkeit, die Reise zu einem späteren Zeitpunkt zu machen», erklärt Granwehr weiter. Dies klappt aber nur, wenn alle Beteiligten bereit sind, kulant zu sein und auf die Sicherheitsbedenken des Kunden eingehen. (kuc)

Im Herbst ruhen die Hoffnungen auf Asien. «Einige Länder haben praktisch keine Coronafälle mehr», erklärt Granwehr, dass die Ferien vor Ort kein Problem seien. Die Reise dorthin, mit den Riesenflughäfen als Drehkreuze zum Traumurlaub, wirken dagegen für manche abschreckend.

Das reiselustige Volk will endlich weg

Bei allen negativen Einflüssen will Granwehr jedoch positiv bleiben. Denn die aktuelle Lage hat auch gute Seiten: «Immer mehr Leute buchen nicht mehr online. Sie lassen sich lieber im Reisebüro beraten.» So viele unterschiedliche Nachrichten prasseln auf den Kunden ein, sodass er rasch den Überblick verliert.

So wendet er sich an jene, die mit der Materie vertraut sind. Dabei betont Granwehr, dass auch das Reisebüro täglich die Neuigkeiten verfolgt und jene Kunden über neue Entwicklungen informiert, die bereits gebucht haben. Er hofft, dass man gestärkt aus dieser Krise herauskommt und dass das Buchen via Reisebüro auf Grund der nun gemachten Erfahrungen beliebter wird. Zu den Zukunftsaussichten äussert sich Christian Granwehr wie folgt:

«Wir haben jetzt die absolute Talsohle erreicht. Wird ein wirksamer Impfstoff gefunden oder können Langstreckendestinationen gefahrlos bereist werden, dann fällt uns die Decke auf den Kopf, weil die Kunden uns die Bude einrennen werden.»

Granwehr bezeichnet die Schweizer und Liechtensteiner als «reiselustiges Volk», das es kaum erwarten kann, wieder zu verreisen. Bleibt zu hoffen, dass der grosse Nachholbedarf ab 2021 gestillt werden kann.