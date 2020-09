Unkomplizierter Austausch nötig: Schwerer Stand für Veranstaltungen im Werdenberg und obersten Toggenburg Die Werdenberger Gemeinden handhaben die Durchführung von Veranstaltungen sehr unterschiedlich. Trotz der auf 1000 Personen hochgesetzten Personengrenze bei Veranstaltungen, stehen viele Werdenberger Veranstaltungen der kommenden Monate auf der Kippe oder wurden bereits abgesagt.

Michael Braun 22.09.2020, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch auf die Durchführung der Viehschauen wurde dieses Jahr in der Region Werdenberg verzichtet. Bild: Corinne Hanselmann

Die verschiedenen Werdenberger Gemeinden entscheiden in der aktuellen Situation sehr unterschiedlich. Die Frage, ob grössere Veranstaltungen durchgeführt werden können oder nicht, ist schwierig. Einige warten mit den definitiven Entscheiden, andere wollen Gewissheit schaffen. Um ein Schutzkonzept kommt jedoch kein Veranstalter herum.

Kurzfristige Planung in der Gemeinde Gams

«Die Einhaltung eines Schutzkonzepts ist vor allem im Ring bei den Tiervorführungen und in der geplanten Festwirtschaft praktisch nicht umsetzbar»

sagt der Gemeinderatsschreiber Markus Lenherr-Giger zur Absage der Viehschau in Gams, welche Anfang Oktober stattgefunden hätte. Des Weiteren erläutert er: «Der Charakter und das gesellige Beisammensein einer Viehschau gehen durch die entsprechenden Schutzmassnahmen verloren.»

Auch Jahrmärkte und Dorffester mussten aufgrund von nicht umsetzbarem Contact Tracing abgesagt werden. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Der Herbstmarkt soll, wie geplant, mit einem Schutzkonzept stattfinden.

«Der Markt findet im Freien statt und die Abstände und Hygieneregeln können problemlos eingehalten werden»

erläutert der Gemeinderatsschreiber. Zudem wolle man aufgrund der Erkenntnisse, die man aus dem Herbstmarkt zieht, über die Durchführung des Chlausmarkt entscheiden.

Gemeinde als Vorbild für Private

Auch Veranstaltungen in Gemeinderäumlichkeiten seien grundsätzlich zugelassen, jedoch nur mit einem Schutzkonzept. «Zudem wird die Entwicklung der Coronasituation aufmerksam verfolgt und eher kurzfristig geplant», erklärt er. Auch könne nicht garantiert werden, dass gewisse Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen. Als Gemeinde sei man versucht, durch Vorsicht als gutes Beispiel voranzugehen.

Buchs setzt auf Veranstalter

Die Stadt Buchs verweist auf die Eigenverantwortung der Veranstalter. Für Organisatoren seien die Bestimmungen in der Covid-19-Verordnung verpflichtend.

«Die Stadt muss demnach zur Überzeugung gelangen, dass ein Veranstalter dafür Gewähr bieten kann, dass sämtliche Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt werden»

so der Stadtratsschreiber Remo Märk. Man spreche sich kaum mit anderen Gemeinden ab, hole aber teilweise eine Zweitmeinung vom Kanton ein. Dass man bei der Gemeinde etwas vorsichtiger als Private sei, bezeichnet der Stadtratsschreiber als vermutungsweise in der Tendenz zutreffend.

Gesperrte Gemeinderäume in der Gemeinde Sevelen

Bei der Gemeinde Sevelen hatte man in letzter Zeit keine Anfragen für grössere Veranstaltungen. Die Räumlichkeiten der Gemeinde sind bis auf weiteres gesperrt. Deshalb wurde auch die Kinderartikelbörse Anfang September nicht durchgeführt. Auch der Weihnachtsmarkt wurde aufgrund schwieriger Platzverhältnisse und der fehlenden Möglichkeit eines Schutzkonzepts abgesagt. Bei Veranstaltungen, die durchgeführt werden können, werden die Schutzkonzepte von der Gemeinde kontrolliert, so der stellvertretende Gemeindepräsident Ruedi Kühne.

Grabs ermöglicht was möglich ist

Auch die Viehschau in Grabs konnte nicht stattfinden. Bild: Corinne Hanselmann

In der Gemeinde Grabs wird versucht, die Anlässe zu ermöglichen, die mit den Coronaregeln umsetzbar sind. Dennoch wurden die Bürgerversammlung, der Begegnungstag und die Viehschau abgesagt. Auch die Infoveranstaltung 60+ musste aufgrund einer erwarteten Ansammlung von Risikopersonen abgesagt werden. Der Herbstmarkt und das Behördenforum können voraussichtlich unter Einhaltung der Hygienemassnahmen stattfinden. Jedoch dürfe die vorgeschriebene Anzahl Personen nicht überschritten werden, informiert die Gemeinde. Ebenso müssen die Schutzkonzepte eingehalten werden. Absprachen mit anderen Gemeinden gibt es auch in Grabs nicht, stattdessen werde man von Seiten der VSPG (Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten) mit Informationen bedient. Der Weihnachtsmarkt wird in einem kleinen Rahmen mit den gleichen Marktfahrern wie Juni bis November durchgeführt werden.

Wartau gibt den Beteiligten Gewissheit

In der Gemeinde Wartau habe der Gemeinderat Ideen und Schutzkonzepte geprüft. Dabei sei man aber zum Schluss gekommen, dass bei gewissen Veranstaltungen das Contact-Tracing aufgrund der vielen Besucher und deren Bewegung nicht möglich sei, so ein Communiqué. Davon betroffen sind die Schulhauseröffnung, der Dorfmarkt, der Trübbächler Jahrmarkt und der Klausabend des Betagtenheims. Auch die Viehschau, die erstmals zusammen mit der Gemeinde Sevelen hätte stattfinden sollen, wurde gestrichen.

«All diese Anlässe leben vom unkomplizierten Austausch der Teilnehmenden.»

Durch die Absage gebe man den Beteiligten Gewissheit und eine Planungssicherheit, so heisst es weiter.

Wildhaus-Alt St. Johann setzte auf Schutzkonzepte

Der Katharinamarkt wird voraussichtlich stattfinden. Bild: PD

In Wildhaus-Alt St. Johann mussten die Viehschau und die Versammlung der Zweitwohnungsbesitzer wegen der schwer möglichen Umsetzung der Schutzmassnahmen abgesagt werden, berichtet die Gemeinderatsschreiberin Edith Meyer. Die Bürgerversammlung und der Katharinamarkt sowie der Schweinemarkt werden – Stand heute – stattfinden. Dabei sollen die Besucherströme reguliert werden, etwa mit Spuren, in denen man nur in eine vorgegebene Richtung gehen darf. Zudem werden die Marktstände sowie die Besucher einen gewissen Abstand halten müssen, so die Gemeinderatsschreiberin.

Sennwalder Weinproduzenten finden Alternative

In Sennwald wurden die Viehschau, die Schafschau, diverse Dorffeste und das Winzerfest abgesagt. Im Fall des Winzerfests fanden die einzelnen Weinproduzenten aber eine Alternative in Form von Führungen durch die Rebberge und kleinen Festivitäten. Bei grösseren Anlässen habe man sich jedoch auch hier mit anderen Gemeinden abgesprochen, teilt die Gemeinde mit. Die Lokalitäten der Gemeinden stehen auch hier zur Verfügung, solange die Schutzkonzepte eingehalten werden.