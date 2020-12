Ungewissheit Bange Frage mitten in der Coronapandemie: Wie geht es im Regionalfussball weiter? In gut vier Monaten sollte der Ball im Werdenberg wieder rollen – ein neuerlicher Saisonabbruch steht allerdings im Raum. 10.12.2020, 05.00 Uhr

Die Szenarien, wie es im Frühling mit dem Regionalfussball weiter gehen könnte, sind bekannt. Nur nicht, welches wirklich zur Anwendung kommt. Bild: Robert Kucera

(rvo) Mit einem blauen Auge ist der Regionalfussball im Herbst nach den steigenden Coronafallzahlen davongekommen. In vielen Ligen konnte die Hinrunde praktisch fertig gespielt werden. Oftmals fehlten nur einzelne Nachtragsspiele. Bei den Aktiven betraf dies die 4. und 5. Liga. Jedoch bei den nächsthöheren Spielklassen bis zur 2. Liga fehlten zwei Spieltage sowie diverse Nachholspiele bis zur kompletten Herbstrunde.

Der Ostschweizer Fussballverband (OFV) entschied kurz nach Bekanntgabe der verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie durch den Bundesrat vom 28. Oktober, welche unter anderem auch den Spiel- und Trainingsbetrieb im Amateurbereich untersagten respektive stark einschränkten, wie es im Frühling weitergehen soll.

Herbstmeisterschaft relevant für Aufstiege und Abstiege

Bei Halbjahresmeisterschaften wurden Nachtragspartien 0:0 ohne Punkte gewertet und im Notfall bei Auf- oder Abstiegen bilaterale Lösungen mit den Vereinen gesucht. Die übrigen Meisterschaften, sprich die Aktivligen, sollen nach dem bereits vorhandenen Spielplan fortgesetzt werden, «sofern es die epidemiologische Lage erlaubt», so der OFV. Ausstehende Spiele wären rund um den Rückrundenstart Ende März nachzuholen. Dies waren die letzten Infos des OFV, dessen Geschäftsstelle sich seit Ende November in der Winterpause befindet. Doch der Start in die zweite Saisonhälfte steht auf tönernen Füssen.

Denn gemäss BAG (Bundesamt für Gesundheit) ist eine Lockerung der bestehenden Einschränkungen für den Amateursport kaum vor dem 1. April zu erwarten. Erfolgt die Lockerung gar später, reissen alle Stricke. Dies hiesse im Ostschweizer Verbandsgebiet, dass die Herbstmeisterschaft auch relevant für Auf- und Abstieg wäre. Dies wurde bereits zu Beginn der Spielzeit 2020/21 vom OFV mitgeteilt.

Ein Rückrundenstart ab Ostern (2. bis 5. April) scheint aber nicht ausgeschlossen, baut man auf die schmalen Pandemieerfahrungen dieses Jahres. Aktuell planen die meisten regionalen Vereine zweigleisig. Der allgemeine Tenor lautet: Nur wenn die Sicherheit und Gesundheit der Spielerinnen und Spieler sowie deren Umfeld gewährleistet ist, sollte in der Region wieder Fussball gespielt werden.

Denn die «Chaostage» im Oktober, an welchen gleich reihenweise Meisterschaftsspiele wegen Coronavorfällen verschoben werden mussten, sollen sich im Frühjahr nicht mehr wiederholen.