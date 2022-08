Flums: 6-Jähriger kollidierte mit E-Trottinett

Unfall Zusammenprall mit Auto: 6-Jähriger kollidierte in Flums mit seinem E-Trottinett Am Dienstagabend ist es in Flums zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 6-Jähriger ist mit seinem E-Trottinett mit einem Auto zusammengestossen. Er wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 24.08.2022, 11.33 Uhr

Beim Unfall in Flums entstand am Auto Sachschaden im Wert von mehreren hundert Franken. Bild: Kapo SG

Ein 31-jähriger Autofahrer ist gegen zirka 17.45 Uhr mit seinem Auto auf der Kirchstrasse von Flums herkommend auf die Kreuzung Kirchstrasse/Bergstrasse zugefahren. Zur selben Zeit war ein 6-Jähriger mit seinem E-Trottinett auf der Bergstrasse Richtung Zentrum unterwegs.

An der Kreuzung Kirchstrasse/Bergstrasse kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Trottinett, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Aufprall wurde der 6-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Er war nicht fahrberechtigt. Am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Franken. (kapo/lex)