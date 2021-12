Sevelen: Auffahrunfall auf Autobahn

Unfall Nach Auffahrkollision den Wildschutzzaun durchbrochen Am Montag, um 20.55 Uhr, hat sich auf der Autobahn A13, bei der Ausfahrt Trübbach ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos ereignet. Eine 38-jährige Frau wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. 14.12.2021, 10.42 Uhr

Nach der Auffahrkollision kam das Auto der 38-jährigen Fahrerin erst hinter dem Wildschutzzaun in einem angrenzenden Wald zum Stillstand. Kapo

Eine 38-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der A13 von Buchs Richtung Trübbach. Gleichzeitig fuhr ein gleichaltriger Mann mit seinem Auto hinter der Frau in dieselbe Richtung.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, beabsichtigte die 38-Jährige Höhe Autobahnausfahrt Trübbach die Autobahn zu verlassen, weswegen sie gemäss eigenen Angaben mit reduzierter Geschwindigkeit fuhr. Aus bislang unbekannten Gründen kam es anschliessend zur Auffahrkollision zwischen den beiden Autos.

Dadurch wurde das Auto der 38-Jährigen nach rechts über den Pannenstreifen von der Fahrbahn geschoben. Es durchbrach 30 Meter Wildschutzzaun und kam anschliessend in einem an der Autobahn angrenzenden Wald zum Stillstand. Die 38-jährige Frau wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Zudem entstand Sachschaden am Wildschutzzaun und an mehreren Metallpfosten.