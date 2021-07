Unfall auf der N13: Medizinisches Problem als Ursache

Unfall Kollision auf der N13 bei Bad Ragaz: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden Am Freitag, kurz vor 15 Uhr, ist es auf der Autobahn N13 zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Wohnmobil gekommen. Beide Fahrer wurden unbestimmt verletzt. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem des 30-jährigen Lieferwagenfahrers im Vordergrund. 18.07.2021, 12.21 Uhr

Kollision zwischen Lieferwagen und Wohnmobil auf der N13: Medizinisches Problem des Lieferwagenfahrers ist mutmasslich der Auslöser. Kantonspolizei St. Gallen

(kapo) Wie die Kantonspolizei St. Gallenn berichtet, fuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Lieferwagen auf dem Überholstreifen von Maienfeld her kommend in Richtung Sargans. Er beabsichtigte an einem Wohnmobil eines 43-Jährigen vorbeizufahren. Noch bevor er den Überholvorgang einleiten konnte, verlor er mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems die Herrschaft über seinen Lieferwagen.