Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15.45 Uhr, geriet ein 42-jähriger Autofahrer auf der Wildhauserstrasse in Schleudern und kam schliesslich in einer Schneewand zum Stillstand. Der Führerschwein wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Robert Kucera 29.01.2021, 11.28 Uhr