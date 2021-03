Verkehrsunfälle Der Schnee ist zurück - und mit ihm die Unfälle. Die Kantonspolizei musste achtmal ausrücken, die Armee schleppte einen Lastwagen ab Am Mittwoch, 17. März, kam es zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr wegen des zum Teil heftigen Schneefalls im ganzen Kanton St. Gallen zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen durch stecken gebliebene Lastwagen. Auch Salez und Nesslau waren betroffen.

Armando Bianco 18.03.2021, 10.30 Uhr

Die Armee, dein Freund und Helfer: Ein zufällig vorbei kommender Radschützenpanzer schleppte einen Lastwagen ab. Kapo SG

(pd) Bei Selbstunfällen in Salez, Nesslau, Au und St. Gallen entstand gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei jeweils Sachschaden. In Gossau ereignete sich ein Selbstunfall wobei sich die Autofahrerin leicht verletzte. In Wattwil musste ein Lastwagen seine Fahrt unterbrechen, weil er mit den montierten Sommerreifen nicht mehr weiter kam.