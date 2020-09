Unbeschwerte Teilnahme wäre nicht möglich: Rheintaler Fasnachtsumzüge fürs kommende Jahr abgesagt

Die Vorbereitungen für die Fasnacht 2021 laufen trotz Coronavirus an. Die Ungewissheit bleibt aber: Herrscht dann die Hygiene- statt der Fasnachtsmaske?

Die Fasnachtsgesellschaften in der W&O-Region und im Fürstentum Liechtenstein setzen auf Flexibilität bei der Planung für die Fasnacht 2021. Anmeldungen für die grossen Umzüge werden bereits verschickt. Alles, was Kosten verursacht, wird aber so lange wie möglich hinausgeschoben.