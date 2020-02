Unbekannter überfällt Kosmetikstudio in Schaan + + + Handtaschen von Besitzerin und Kundin gestohlen + + + Fahndungsaufruf Kurz vor 19.30 Uhr am Donnerstagabend hat ein Unbekannter einen Raubüberfall auf ein Kosmetikstudio an der Benderer Strasse durchgeführt. Es wurde niemand verletzt. Die Landespolizei bittet um Hinweise. 14.02.2020, 08.25 Uhr

Die Landespolizei sucht den geflüchteten Räuber.

Bild: Raphael Rohner

Ein unbekannter Mann betrat kurz vor 19.30 Uhr das Geschäftslokal an der Benderer Strasse und verlangte von der Ladenbesitzerin Bargeld. In der Folge behändigte er die Handtasche der Ladenbesitzerin sowie einer ebenfalls im Studio befindlichen Kundin. Danach verliess er das Geschäft und flüchtete mit den Handtaschen in unbekannte Richtung.