Umstrittener Wärmeverbund Sevelen: Jetzt übernimmt die Ortsgemeinde – wie sich die Neuauflage vom abgelehnten Projekt unterscheidet Der zweite Anlauf für einen Holzschnitzel-Wärmeverbund Sevelen wird als «zweckmässige Lösung» angepriesen. Die Politische Gemeinde wäre nicht mehr Bauherrin und Betreiberin der Anlage, sondern nur noch deren wichtigste Kundin. Heini Schwendener 18.11.2020, 11.00 Uhr

Sind überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben (von links): Ruedi Kühne, Interims-Gemeindepräsident, Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde, Eduard Neuhaus, Gemeinderat und Gemeindepräsident ab 2021. Bild: Heini Schwendener

Das Nein der Seveler Bevölkerung am 19. April an der Urne zum Baukredit für den Wärmeverbund Büelriet hat die Planer des neuen Betagtenheims Casa Sevellun, das im Bau ist, vor grosse Probleme gestellt. Welche Alternativen gibt es angesichts des Zeitdrucks?

Die Gemeinde als Bauherrin hat also entsprechende Abklärungen gestartet. Ausserdem fand am 24. September eine Aussprache statt. Am Tisch sassen die Politische Gemeinde, die Ortsgemeinde, die Interesse an einem Holzschnitzel-Wärmeverbund hat, Vertreter der Ortsparteien, Fachplaner und die Opponenten gegen der gemeinderätlichen Vorlage vom April. Just sie brachten mit ihrer Idee, die Ortsgemeinde solle doch eine entsprechende Anlage selber bauen, den Stein ins Rollen.

«Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten»

Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde Sevelen. Bild: Heini Schwendener

«Als ich mich eingehender mit dieser Idee befasst hatte, erschien sie mir prüfenswert», erzählt Peter Engler, Präsident der Ortsgemeinde Sevelen. Bei seinen Ratskollegen stiess er auf Zustimmung. In der Folge begann die Planung seitens der Ortsgemeinde in enger Absprache mit der Politischen Gemeinde, die auch die Planunterlagen zur Verfügung stellte.

Die Idee, dass, wie in anderen umliegenden Gemeinden auch, die Ortsgemeinde den Wärmeverbund baut und betreibt, und die Politische Gemeinde lediglich eine wichtige Kundin ist, fand auch im Seveler Gemeinderat Zustimmung. Ortsgemeindepräsident Peter Engler und Interims-Gemeindepräsident Ruedi Kühne, sind überzeugt:

«Das gibt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.»

Die Ortsgemeinde hat unterdessen die Zusage des Gemeinderates, dass er das neue Betagtenheim, das Einfamilienhaus hinter dem Zinslihof, den Werkhof Zinslihof und das Altersheim Gärbi an den Holzschnitzel-Wärmeverbund anschliessen würde. In diesen Tagen hat zudem die Wohngenossenschaft Büelhof einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Eduard Neuhaus,Seveler Gemeindepräsident ab 2021.

Bild: Sarto Photography

Eduard Neuhaus, Gemeinderat und ab 2021 neuer Seveler Gemeindepräsident, ist erfreut über diese Entwicklung:

«So sind wir nur noch Wärmebezüger, ein Modell, das sich andernorts bewährt hat. Wenn wir die Wärme zu einem marktüblichen Preis beziehen können, dann haben wir damit eine zweckmässige Lösung gefunden.»

Die Verantwortlichen der beiden Behörden hoffen nun, dass diese neue Lösung mehrheitsfähig ist und es nicht noch einmal zu harten und teilweise gehässigen Auseinandersetzungen wie im Vorfeld der Abstimmung im April kommen wird.

Die Behörden können doch noch zusammenarbeiten Die Vorzeichen für die neue Auflage eines Wärmeverbunds Büelriet sind anders als noch im Frühjahr. Nun will die Ortsgemeinde und nicht mehr die Politische Gemeinde den Wärmeverbund realisieren und betreiben. Die Politische Gemeinde wird nur noch Abnehmerin der Wärme. Ausserdem sitzt diesmal die ehemalige Opposition gewissermassen schon fast mit im Boot. Die Hoffnung lebt, dass es nicht noch einmal zu einem gehässigen, die Gemeinde spaltenden Abstimmungskampf kommt wie Anfang des Jahres. Und noch etwas scheint erwähnenswert: Die Spitzen der Ortsgemeinde und der Politischen Gemeinde zeigen, dass sie trotz Differenzen bei anderen Themen noch immer lösungsorientiert zusammenarbeiten können. (she)

Noch ist der Wärmeverbund Büelriet aber nicht in trockenen Tüchern. Die Ortsgemeinde hat laut Engler einen «sportlichen Zeitplan» vor sich. «Wir von der Politischen Gemeinde unterstützen sie dabei mit all unseren Möglichkeiten», versichert Ruedi Kühne.

An der Budgetbürgerversammlung der Gemeinde von nächster Woche wird Peter Engler das neu aufgegleiste Projekt kurz vorstellen. Spätestens im Frühjahr sollen die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger darüber befinden können, ob die Ortsgemeinde den Wärmeverbund Büelriet beim Zinslihof bauen und betreiben soll.

Investitionsvolumen von rund 1,5 Millionen Franken

Das Investitionsvolumen beträgt wohl etwa 1,5 Millionen Franken. Falls sich auch ein privater Investor, der südlich von Gadretsch/Grüel ein grosses Wohnraum-Entwicklungsprojekt hat, an den Wärmeverbund anschliesst, dürfte die Anlage entsprechend grösser ausfallen. Zu gegebener Zeit wird die Ortsgemeinde zudem bei Hauseigentümern im Quartier ihren Wärmeverbund bewerben.

Ein Holzschnitzel-Wärmeverbund hätte den Vorteil, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Bild: Nana Do Carmo

Grosse Wertschöpfung bleibt in der Region

Peter Engler, Ruedi Kühne und Eduard Neuhaus sind überzeugt: Ein Wärmeverbund der Ortsgemeinde mit der Politischen Gemeinde als Hauptkunde wäre eine «ökologische, zukunftsgerichtete und nachhaltige Lösung.» Notabene auch eine Lösung, bei der die Wertschöpfung in der Region stattfindet, würden doch in der Anlage Holzschnitzel aus den einheimischen Wäldern verbrannt.

Und noch etwas spreche für einen Holzschnitzel-Wärmeverbund, sagen Ruedi Kühne und Eduard Neuhaus: Abklärungen von Fachleuten nach dem Nein im April hätten ergeben, dass die von der Opposition angeregte Nutzung der Erdwärme mittels Erdsonden für das Betagtenheim Casa Sevellun möglich wäre, nicht aber auch für die anderen benachbarten Liegenschaften der Politischen Gemeinde. Ausserdem schränkten Erdsonden die weitere Entwicklungsmöglichkeit einer Liegenschaft stark ein, so die Gemeinderäte.

Das Holzschnitzelsilo eines Wärmeverbundes wird aufgefüllt. Im Seveler Büelriet würde dies etwa alle 10 bis 14 Tage geschehen. Bild: Nana Do Carmo

Nachschub etwa alle 10 bis 14 Tage

Zu möglichen Bedenken der Anwohnerschaft der Wärmeverbund-Heizzentrale sagt der Präsident der Ortsgemeinde, Peter Engler: Das Holzschnitzelsilo würde so gross dimensioniert, dass es nur alle 10 bis 14 Tage wieder gefüllt werden müsste, der Mehrverkehr also gering sei. Ausserdem hätte die Anlagen strenge Abgasvorschriften einzuhalten.