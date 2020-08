Umfrage soll Zufriedenheit mit Sozialen Diensten Werdenberg eruieren Wiederholt Anlass zu Diskussionen hat im vergangenen Jahr der Kostenverteiler unter den sechs beteiligten Kommunen im Vorstand der Sozialen Dienste Werdenberg gegeben, heisst es im Jahresbericht des Präsidenten Roland Ledergerber aus Sevelen. Armando Bianco 11.08.2020, 12.50 Uhr

Wechsel an der Spitze: Der im Mai abgetretene Kurt Lehmann und seine Nachfolgerin Alexandra Baumgartner. Bild: Archiv

Letztlich wurde an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung im letzten Oktober entschieden, den Kostenverteiler unverändert beizubehalten. An derselben Versammlung sprachen sich die Delegierten für eine Stellenerhöhung von 100 Prozent bei der Berufsbeistandschaft aus. Und schliesslich erteilte die Versammlung dem Vorstand den Auftrag, mittelfristig eine Zufriedenheitsumfrage bei den Trägergemeinden durchzuführen.



Dank grossem Engagement Turbulenzen überwunden

Die Jahresrechnung 2019 schliesst laut dem Jahresbericht der Sozialen Dienste Werdenberg um rund 224000 Franken besser ab als budgetiert. Der langjährige Geschäftsleiter Kurt Lehmann wurden Ende Mai dieses Jahres pensioniert, neue Leiterin der Sozialen Dienste Werdenberg ist Alexandra Baumgartner.



Die Abteilung Kompetenzzentrum Jugend (KOJ) hat im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt mit Projekten zum 30-Jahr-Jubiläum der Kinderrechtskonvention gesetzt. In einzelnen Gemeinden in der Region Werdenberg sei dies der Start im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen gewesen. Die Arbeiten in der Berufsbeistandschaft Werdenberg konnten trotz einer Zeit von Wechseln und Turbulenzen dank grossem Engagement der Mitarbeitenden in einem befriedigenden Mass erledigt werden, heisst es im Jahresbericht weiter. Die Abteilung war mit einem Generationenwechsel konfrontiert, nachdem mehrere langjährige Mitarbeitende ausgeschieden sind.



Seitens der Beratungsstelle wird berichtet, dass Nachbefragen mit einer Rücklaufquote von 70 Prozent ein positives Feedback auf das Angebot und die Qualität zeichnen.