Umfrage Nach abgelehnter Petition: Wenig Widerstand und viel Verständnis für Massnahmen an der Kantonsschule Sargans Obwohl sich einige Schülerinnen und Schüler der Kanti Sargans gegen den Präsenzunterricht aussprechen, berichteten viele von Leistungseinbussen im Fernunterricht, der während des Lockdowns im Frühling galt. Seit den Herbstferien gab es an der Schule vermutlich zwei Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Michael Braun 30.11.2020, 11.40 Uhr

Prorektor Jörg van der Heyde sieht im Präsenzunterricht viele Vorteile für die Schüler. Bild: Michael Braun

Eine von Schülern durchgeführte Umfrage an der Kantonsschule Sargans kurz nach den Herbstferien ergab, dass 78 Prozent der Schüler lieber wieder in den Fernunterricht wechseln würde. Eine Umfrage des W&O ergab keine derart grosse Befürwortung: Sieben von über zwanzig befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, wieder in den Fernunterricht wechseln zu wollen.

Zwei Ansteckungen an der Kanti Sargans

Trotz dem von vielen Schülerinnen und Schülern kritisierten Präsenzunterricht, gegen den ein St. Galler Kantonsschüler eine Petition startete und einreichte, blieb die Kantonsschule Sargans von der zweiten Coronawelle mehrheitlich verschont. Prorektor Jörg van der Heyde sagt:

«Wir hatten seit den Herbstferien 16 Schüler, die positiv auf das Virus getestet wurden.»

Davon hätten sich zwei vermutlich an der Kanti angesteckt. «In Anbetracht der 700 Schülerinnen und Schüler, die an der Kanti Sargans zur Schule gehen, sind dies wenige.» Seit dem Ende der Herbstferien im Oktober gilt auch an der Kantonsschule Sargans eine Maskenpflicht. Ein Grossteil der Befragten zeigt sich damit vollkommen einverstanden. Jörg van der Heyde bestätigt, dass diese gut eingehalten werde.

Bessere Leistungen im Präsenzunterricht

Unabhängig davon, ob sie Fern- oder Präsenzunterricht bevorzugen würden, gaben bei einer Befragung des W&O 18 von über 20 Gymnasiasten der Kantonsschule Sargans an, im Fernunterricht insgesamt weniger gelernt zu haben als im Präsenzunterricht. Dennoch gingen die Meinungen teilweise stark auseinander. Die meisten finden die Durchführung von Präsenzunterricht aber nachvollziehbar.

Bei einer von Schülern durchgeführten Umfrage im Oktober, als die Fallzahlen stark am Steigen waren, sprachen sich dagegen noch 78 Prozent der Befragten für erneuten Fernunterricht aus. Die Umfrage fand kurz nach den Herbstferien statt.

Viele Schülerinnen und Schüler finden das Tragen eines Mund-Nasenschutzes vor allem bei Prüfungen oder im Sportunterricht sehr anstrengend. Dennoch zeigten alle befragten Schülerinnen und Schüler Verständnis für die Maskenpflicht, die seit den Herbstferien gilt.



Schüler haben sehr unterschiedliche Meinungen

«Eigentlich war der Unterricht zu Hause sehr gemütlich, aber der Lernfortschritt war doch nicht der gleiche wie er es in der Schule ist», sagt ein Schüler der Klasse 1 bILMS aus Walenstadt. Er hätte persönlich lieber Fernunterricht, da er gerne zu Hause Schule gehabt habe und auch seine Mittagspausen gerne zu Hause verbracht habe.

Ein Buchser Schüler aus der Klasse 2 bGMNG bestätigt: «Ich wäre lieber zu Hause, da ich die Maske nicht gerne den ganzen Tag trage. Zudem wäre dort die Ansteckungsgefahr viel geringer.» Angst vor einer Infektion habe er aber keine. «In der Schule lernt man etwas besser, aber die derzeitigen Umstände verlangen etwas Vorsicht», fügt er an.

An der Kanti Sargans gab es seit den Herbstferien kaum Ansteckungen mit dem Coronavirus.



Bild: Michael Kohler

Ein Schüler der 1GM aus Bad Ragaz findet den Präsenzunterricht unsinnig. «Wenn man sieht, wie drastisch die Massnahmen zum Beispiel in Österreich sind, fragt man sich, warum die Kanti noch offen ist. Vor allem da die Schweiz so hohe Zahlen hat.» Die Maskenpflicht finde er sinnvoll, da man die Schülerinnen und Schüler schützen müsse. Er sagt weiter: «Ein bisschen Angst vor einer Infektion habe ich schon.»

Keine Angst, aber Respekt vor dem Coronavirus

Ein Schüler der 2ILP aus Sevelen stellt fest:

«Ich habe während des Fernunterrichts gelernt, dass ich zu Hause nicht die gleichen Leistungen erbringen kann wie in der Schule. Deswegen finde ich es gut, dass wir wieder Präsenzunterricht haben.»



«Ich finde es gut, dass wir keinen Fernunterricht haben», sagt ein Schüler der 1 bILMS aus Rüthi. «Die Maske stört mich manchmal, aber man muss das nun einfach solange durchziehen, bis das ganze vorbei ist.» Auf die Frage ob er Angst vor einer Infektion habe, antwortet er: «Man sollte nie Angst haben, sondern besser Respekt.»



«Ich habe nicht wirklich Angst vor einer Infektion», sagt ein Schüler der Klasse 1 bILMS aus Mels. «Selbst wenn ich angesteckt würde, glaube ich nicht, dass es für mich gefährlich wäre.» Auch er hat gemerkt, dass es im Fernunterricht schwieriger ist, sich zu konzentrieren. Daher befürwortet er die Durchführung von Präsenzunterricht.



Nachgefragt bei Prorektor Jörg van der Heyde

Jörg van der Heyde neben einem Informationsplakat vor der Kanti Sargans. Bild: Michael Braun

Prorektor Jörg van der Heyde betont im Interview, dass er es begrüsse, wenn sich die Schülerinnen und Schüler für ihre Interessen einsetzen und selber aktiv werden, auch wenn die Forderungen nicht dem Standpunkt der Schulleitung entsprechen würden. Dennoch würden die Vorteile beim Präsenzunterricht überwiegen.



Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für Präsenzunterricht?

Im Fernunterricht ging die Schere zwischen den guten und den schwächeren Schülerinnen und Schülern stark auseinander. Einzelne Schülerinnen und Schüler lernten nicht nur weniger, sondern praktisch gar nichts mehr. Nicht alle haben zu Hause ein gutes Umfeld, um zu lernen. Wir sollten auch an diese denken. Zudem vermissten sowohl die Lehrpersonen als auch die Schüler den Kontakt und den sozialen Austausch. Eine Schule lebt davon, dass sich Schüler und Lehrpersonen treffen und sich austauschen.



Ist die Angst vor einer Infektion an der Kanti Sargans vorhanden und gerechtfertigt?

Wir haben nicht viele Schüler, die tatsächlich Angst vor einer Infektion haben, aber es gibt einige, die wirklich starke Angst haben. Diese bringen die Angst meist aus dem Elternhaus mit, da etwa noch die Grosseltern im gleichen Haus wohnen. Sie gehen seit geraumer Zeit mit einer gewissen Anspannung durchs Leben und wir sorgen uns um sie. Wenn man sich an unser aktuelles Schutzkonzept hält, ist eine Ansteckung sehr unwahrscheinlich.

Gibt es auch Dinge, die während des Fernunterrichts im Frühling positiv auffielen?

Ja, es gab diverse positive Dinge. Viele Schüler haben eine wahnsinnige Entwicklung in ihrer Selbstständigkeit gemacht. Eigenständig arbeiten, sich selber organisieren, selbst Verantwortung übernehmen. Das hat vielen Schülern wirklich viel gebracht. Dann haben viele Schüler es geschätzt, dass sie ihr Lerntempo individuell bestimmen konnten. Für viele leistungsfähige Schüler war der Fernunterricht ein positives Erlebnis, von dem sie für die Zukunft profitieren können.

Wie finden Sie es, dass sich Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit Petitionen engagieren?

Das ist sehr erfreulich. Ich persönlich finde es manchmal etwas schade, dass sich die Schüler nicht organisieren und sich nicht so vehement für ihre Interessen einsetzen. Meiner Meinung nach gehört das zu einer umfassenden Ausbildung dazu. Ich finde es gut, wenn Schüler sich für ihre Anliegen engagieren und dabei auch abweichende Positionen zur Schulleitung einnehmen. Insofern hatte ich Freude an dieser Petition. Ich sah, dass die Petition in Sargans im Vergleich zu St. Gallen nicht so sehr in Fahrt gekommen ist. Das nehmen wir zur Kenntnis, es macht es uns auch etwas einfacher. Ich würde mir wünschen, dass es auch bei anderen Themen, welche die Schüler betreffen, etwas mehr Aktivität oder Widerstand geben würde.



Ist es nicht so, dass es für die Schüler gemütlicher im Fernunterricht ist?

Ich gehe nicht davon aus, dass der Grossteil der Schüler es gemütlicher genommen hat. Alle Schüler schätzten es, dass der Schulweg wegfiel. Viele konnten bis zu einer Stunde länger schlafen. Das mochten wir ihnen auch gönnen. Dass sie insgesamt weniger für die Schule gearbeitet haben, denke ich nicht. Wahrscheinlich haben sie aber zu anderen Zeiten gearbeitet. Am Morgen vor 8 Uhr werden sie nicht so fleissig gewesen sein, dafür noch eher am Abend, später als sie im normalen Betrieb noch gearbeitet hätten. Gaming und Vereinsamung wurde bei einzelnen Schülern zu einem Problem. Das Gros der Schüler hat sich aber kooperativ und gut verhalten.



Wie wird die Maskenpflicht von den Schülern wahrgenommen?

Es gibt einzelne Schüler die Klagen deponieren, dass sie das Maskentragen als Beeinträchtigung empfinden. Es treten vereinzelt Beschwerden wegen Kopfschmerzen oder Unwohlsein auf. Gewisse Schüler sagten auch, sie könnten sich nicht so gut konzentrieren. Dann gibt es auch Schüler, wie in der ganzen Gesellschaft, die sagen, das bringe nichts. Die meisten Schüler zeigen aber ein grosses Verständnis für die Maskenpflicht. Wenn ich durch die Gänge gehe, und ein Schüler hat etwa die Maske nicht richtig an, sehe ich häufig einen Mitschüler, der ihn darauf hinweist. Es gibt auch Eltern, die das Gefühl haben, die Schule mache zu wenig. Andere Eltern fragen mich, ob es uns noch gut gehe, den Jungen das ganze Leben wegzunehmen, und meinen, wir würden viel zu viel machen. Ich schätze es, dass der «Werdenberger und Obertoggenburger» verschiedene Sichtweisen zu diesem Thema zulässt und ausgewogen berichtet.



Wären Sie gerüstet, falls es nötig werden würde, wieder in den Fernunterricht zu wechseln?

Ja, wir waren bereits im ersten Lockdown gut gerüstet. Alle Schüler und Lehrpersonen haben ihren persönlichen Laptop. Das kam uns wahnsinnig entgegen. Diese persönlichen Geräte sind eine wichtige Voraussetzung für den Fernunterricht. Bei der Anwendung der Programme müssten wir uns aber noch weiter verbessern, auch wenn wir schon viel gelernt haben.