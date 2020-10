Milliardär lässt Schloss Forstegg in Salez vor Umzug umbauen und die Ruine restaurieren Die Ruine beim Schloss Forstegg droht zu zerfallen. Der neue Besitzer will dies im kommenden Jahr ändern. Auch beim 400 Jahre alten Wohnhaus stehen umfangreiche Arbeiten an. Noch sind die Baubewilligungen aber ausstehend. Corinne Hanselmann 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schloss Forstegg Salez Corinne Hanselmann

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit das Schloss Forstegg in Salez in den Besitz des deutschen Milliardärs Jürgen Pierburg wechselte. Zwei Wohnhäuser, Remise, Scheune, Schopf, Wald und Weiden sowie die Burgruine gehören zum knapp zwei Hektaren grossen Grundstück. Die Schlossanlage steht auf einem vom Alpstein abgestürzten Felsen. 1819 ist sie vom Kanton St. Gallen in Privatbesitz übergegangen.