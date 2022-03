Salez: Riesige Solidaritätswelle für die Ukraine

Ukraine-Krieg «Wenn es den Menschen so schlimm ergeht, hilft man, wie man kann» – riesige Solidaritätswelle für die Ukraine Im Lager des Vereins «Humanitäre Nothilfe Ukraine» in Salez stapeln sich Hilfsgüter und es kommen stündlich mehr dazu. Für die Helferinnen und Helfer ein berührender Moment. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Jürg Trümpler (von links), Hansruedi Ammann und Heidi Nägele nahmen gestern die Hilfsgüter in Empfang und sortierten sie. Anja Giraud (rechts) und Fabia Tinner brachten Hilfsgüter vorbei. Das Material wird sortiert und für den Transport bereitgestellt. Jürg Trümpler (von links), Hansruedi Ammann und Heidi Nägele nahmen gestern die Hilfsgüter in Empfang und sortierten sie. Anja Giraud (rechts) und Fabia Tinner brachten Hilfsgüter vorbei. Das Material wird sortiert und für den Transport bereitgestellt. Jürg Trümpler (von links), Hansruedi Ammann und Heidi Nägele nahmen gestern die Hilfsgüter in Empfang und sortierten sie. Anja Giraud (rechts) und Fabia Tinner brachten Hilfsgüter vorbei. Das Material wird sortiert und für den Transport bereitgestellt.

«Ukraine Materiallager» steht an der Tür eines weissen Containers beim Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez, in dem sich seit gestern Hunderte Decken, Schlafsäcke, Medikamente, Verbandsmaterial, Schutzwesten und weitere Hilfsgüter stapeln.

Es ist sehr berührend, was die freiwilligen Helferinnen und Helfer dort erleben. «Ein Mann hat eine Spende von 300 Franken vorbeigebracht. Da hat seine Enkelin ebenfalls das Portemonnaie ausgepackt und 30 Franken sowie zwei Glücks-Einräppler auf den Tisch gelegt», erzählt Jürg Trümpler aus Se­velen. Der frühere Kantons­oberförster und Kantonsrat ist kurzerhand als Helfer eingesprungen. Ebenso Heidi Nägele, ebenfalls aus Sevelen, die gerade dabei ist, Medikamente und Verbandsmaterial zu sortieren.

Auch Hansruedi Ammann aus Grabs ist als Helfer eingespannt: «Ich habe Hans Oppliger am Vormittag etwas vorbeigebracht und ihm gesagt, dass er mich anrufen kann, wenn ich helfen kann. Kaum war ich zu Hause, klingelte das Telefon.»

Es gab gestern sehr viel zu organisieren

EVP-Kantonsrat Hans Oppliger zögerte keinen Moment, als ihn sein ehemaliger Praktikant und langjähriger Freund aus der Ukraine um Hilfe bat.

«Wenn es den Menschen so schlimm ergeht, hilft man, wie man kann.»

Seit er die Hilfsaktion am Sonntag gestartet hat, klingelt sein Telefon fast pausenlos – so viele Menschen wollen helfen. «Ich war heute Morgen etwas überfordert, da ich noch ganz alleine war», gibt Hans Oppliger am Montagnachmittag im Gespräch mit dem W&O zu. Einen Verein gründen, ein Konto eröffnen, das Lager aufbauen, den Transport organisieren – dies alles musste so schnell wie möglich passieren. «Seit dem Mittag ist es nun etwas strukturierter. Auch dank der Helferinnen und Helfer, die das Lager verwalten. Das ist schon eine grosse Erleichterung.»

Mit Lastwagen und Bussen sollen die gesammelten Hilfsgüter nun schnellstmöglich in das Gebiet zwischen der polnischen Grenze und Kiew gebracht werden. Dort übernehmen die ukrainischen Kontaktpersonen die Verteilung.

Alle paar Minuten kommen Menschen vorbei

Es ist viel los im Materiallager in Salez. Alle paar Minuten kommen Menschen mit Hilfsgütern vorbei. Vor dem Eingang stehen zwei junge Frauen. In den Händen halten sie unter anderem Decken und Schlafmatten. «Ich habe den Zeitungsartikel gelesen und überlegte, was ich beitragen könnte», sagt Anja Giraud aus Sax.

«Wenn einem selber das passieren würde, wäre man auch froh um Unterstützung.»

