Altstätter Grünen-Kantonsrat schliesst Atomkatastrophe nicht aus

Meinrad Gschwend bedient sich in seiner Interpellation, die er der Regierung zur Beantwortung eingereicht hat, besorgniserregender Worte. Allenfalls komme man auch in der Schweiz nicht drumherum, sich aufgrund einer Eskalation im Ukraine-Krieg in Schutzräume zurückzuziehen.

Max Tinner 21.04.2022, 05.00 Uhr