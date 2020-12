Überlastung «Das Pflegepersonal ist am Anschlag» – Druck auf die Pflegenden in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland nimmt exponentiell zu Für das Spitalpersonal in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland gibt es schon seit Wochen keinen Routinebetrieb mehr. Die höhere Sterblichkeit und die aufwendige Pflege belastet auch das Personal des Spital Grabs. Zwei Mitarbeitende erzählen. Michael Braun 18.12.2020, 12.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stand Freitag werden am Spital Grabs sieben von zwölf Intensivpflegeplätze betrieben, um den OP-Bereich aufrechterhalten zu können. Doris Lippuner

Der SBK (Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) hat am 10. Dezember dem Bundesrat und den Kantonsregierungen einen Warnruf zukommen lassen: Er verlangt dringend strengere Massnahmen, um die Covid-Fallzahlen zu senken, und zeigt die äusserst belastende Situation für das Gesundheitspersonal auf. Viele Pflegende seien schon jetzt am Ende ihrer Kräfte.

Auch Barbara Dätwyler, Präsidentin des St. Galler SBK, sagte am Mittwoch in der TVO-­Talkshow «Zur Sache»: «Das Pflegepersonal ist psychisch und physisch am Anschlag. Es ist besorgniserregend. Das Personal war schon immer unter Druck. Jetzt nimmt er aber exponentiell zu.»



«Man sollte den Leuten zeigen, wie es Intensivpatienten geht»



Eveline Enz ist stellvertretende Stationsleiterin innere Medizin am Spital Grabs. Michael Braun

Wie nehmen Sie die hohe Belastung persönlich wahr?

Zum einen ist die Arbeit körperlich viel anstrengender mit Schutzmaske, Kittel und Schutzbrille. Das Umsetzen der Isolationsmassnahmen beansprucht viel Zeit. Auch das «Zügeln» von Patientinnen und Patienten in und aus der Isolationszone ist körperlich an- strengend. Viele von ihnen sind durch dieses «Zügeln» unzufriedener. Seit den Besuchsverboten bekommen wir viel mehr Telefonanrufe von Angehörigen und müssen diese weiterleiten oder Auskunft geben. Andererseits ist die Situation auch psychisch belastend und beschäftigt mich über den ganzen Tag etwas.

Bekommen Sie weniger Anerkennung aus der Bevölkerung als zu Beginn der Pandemie?

Ich finde nicht, dass ich eine spezielle Anerkennung brauche, da es meine Arbeit ist. Was ich schön finden würde, wäre, wenn sich alle an die Massnahmen halten würden. Das würde uns helfen. Zudem würde ich es auch begrüssen, wenn nicht nur über Intensivstationen, sondern auch über die anderen Stationen, die zurzeit auch stark belastet sind, berichtet würde.



Was erwarten Sie von der Politik?

Ich war lange nicht für extrem strikte Massnahmen, aber mittlerweile braucht es diese, vor allem einheitliche Regelungen.



Wie ist es für Sie, wenn Leute die Existenz des Coronavirus anzweifeln?

Am einfachsten wäre es, wenn man die Leute auf die Station nehmen und ihnen zeigen könnte, wie es den Leuten dort geht. Zum Teil ist es ein ziemlicher Kampf, den Leuten klarzumachen, dass es nicht nur um eine Erfindung geht. Es ist auch manchmal schwierig, da es um Existenzen geht.

«Gesundheitspersonal muss aufgestockt werden»

Noelle Schäpper ist diplomierte Pflegefachfrau operative Fächer am Spital Grabs. Michael Braun

Wie nehmen Sie die hohe Belastung persönlich wahr?

Ich arbeite in den operativen Fächern, habe also nicht mit Covid-Patienten zu tun. Aktuell werden Operationen, die im ersten Lockdown verschoben wurden, im Spital Grabs nachgeholt. Zudem operieren wir auch am Samstag, weil in den umliegenden Spitälern aktuell nur reduziert operiert wird. Vor allem am Wochenende ist der administrative Aufwand höher. Dieser Aufwand kann das Abholen, das Holen oder das Bringen von Patientinnen und Patienten sein. Es kann auch mal vorkommen, dass ich ein bis zwei Stunden länger im Spital bleibe als geplant.



Bekommen Sie weniger Anerkennung aus der Bevölkerung als zu Beginn der Pandemie?

Bereits im Lockdown habe ich gedacht, dass klatschen alleine nichts bringt. Mir ist aber aufgefallen, dass die Leute mich im ersten Lockdown öfter gefragt haben, wie es mir geht, ob es anstrengend ist und so weiter.



Was erwarten Sie von der Politik?

Den Politikern ist es bekannt, dass der Personalmangel im Gesundheitswesen nicht erst seit gestern besteht. Dennoch sollte dies ernster genommen werden. Das Personal muss aufgestockt werden, und es wäre schön, wenn der Lohn angepasst würde. Zudem sollten nur noch notwendige Operationen durchgeführt werden, um das Gesundheitswesen zu entlasten.



Wie ist es für Sie, wenn Leute die Existenz des Coronavirus anzweifeln?

Ich verstehe diese Menschen nicht. Wenn sich das jemand ausgedacht hätte, wäre es nicht so lange präsent gewesen und es wären nicht so viele Betroffene bei uns im Spital. Schlussendlich hat aber jeder seine Meinung und darf diese auch haben.

Die höhere Sterblichkeitsrate von Covid-Patienten ist psychisch sehr belastend. Doris Lippuner

Aufwendige und psychisch belastende Pflege

Auch in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) ist die Belastung für das Pflegepersonal und die Ärzteschaft hoch, wie die Spitalregion auf Anfrage des W&O mitteilt. Die höhere Sterblichkeitsrate von Covid-Patienten und -Patientinnen sei psychisch sehr belastend für die Mitarbeitenden, sagt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation und Marketing der SRRWS. Die Pflege von Covid-Patienten, welche isoliert sind, sei zudem deutlich aufwendiger.



Bettenbelegung spiegelt selten die Auslastung Die Bettenauslastung sei immer nur eine punktuelle Information zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagt Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation und Marketing der SRRWS. «Sie spiegelt selten die tatsächliche Auslastung und Belastung der Mitarbeitenden wider.» Die Belastung lasse sich auf die im Text genannten Punkte zurückführen. «Einen klassischen Routinebetrieb gibt es schon seit Wochen nicht mehr.» Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Kanton befürchte man aber, dass die Anzahl Patientinnen und Patienten auf der Intensivpflegestation in Grabs in den kommenden Wochen noch weiter ansteigen wird, stellt Bachmann fest.

Auch die nötige Flexibilität des Personals, ob in der Dienstplanung oder beim Arbeitsort, sei belastend und dauert nun schon einige Wochen an. Dass die Pflegequalität unter den aktuellen Umständen leide, könne man nicht sagen. «Die Pflegenden arbeiten trotz Belastung sehr sorgfältig», sagt Bachmann. Das Spannungsfeld für die Pflegenden sei der eigene sehr hohe pflegerische Qualitätsanspruch den Patienten gegenüber und die aktuelle, hohe Belastungssituation, welche nicht einfach sei.



Herausforderungen auch in den nächsten Wochen hoch

In der Spitalregion habe es auch schon Beschwerden von Seiten des Personals gegeben, sagt Bachmann. «Wir stehen im engen Kontakt zu unseren Mitarbeitenden und wissen, dass die Herausforderung seit Wochen hoch ist und auch in den nächsten Wochen ausserordentlich sein wird.» Die SRRWS versuche mit temporären Mitarbeitenden, mit ihrem eigenen Springerpool und täglichen Abstimmungen der Belastungssituation ein wenig entgegenzuwirken. Zurzeit sei es für Mitarbeitende möglich, Ferien und freie Tage zu beziehen, wenn auch nicht so einfach. Dies hänge vom jeweiligen Bereich ab.



Intensivpatienten nach Skiunfälle sind laut Andrea Bachmann in den Spitälern der SRRWS selten. Andrea Badrutt

Keine Intensivstation als Reserve für Skiunfälle

Eine zweite Intensivstation als Reserve für Skiunfälle brauche man nicht. «Skiunfälle brauchen nur selten eine Intensivstation und wenn, dann vorwiegend wegen eines Schädelhirntraumas, welches am Kantonsspital St. Gallen (KSSG) behandelt werden muss.»