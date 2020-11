Über 50 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Buchs sagen Nein zu Suchtmitteln und pflanzten dafür Bäume Beim dreistufigen Kodex-Programm entscheiden sich die Teilnehmenden bewusst, jeweils für ein Jahr auf jeglichen Konsum von Drogen, Alkohol und Nikotin zu verzichten und damit einen freiwilligen Suchtmittelverzicht einzugehen. 13.11.2020, 05.00 Uhr

Endlich konnten die Bäume entlang des Werdenberger Binnenkanals gepflanzt werden. PD

(pd) Auch im Schuljahr 2019/2020 nahmen über 50 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Buchs am bewährten dreistufigen Kodex-Programm teil. Dieses Suchtmittel-Präventionsprojekt gibt es in der Schweiz schon seit über 30 Jahren. In den vergangenen Jahren nahmen erfreulicherweise auch in Buchs immer mehr Jugendliche daran teil.

Die Teilnehmenden entscheiden sich dabei bewusst, jeweils für ein Jahr auf jeglichen Konsum von Drogen, Alkohol und Nikotin zu verzichten und damit einen freiwilligen Suchtmittelverzicht einzugehen.

Sieben Teilnehmer konnten Bäume pflanzen

Eigentlich wäre die Kodexfeier mit der Medaillenverleihung für die Bronze-, Silber- und Goldstufe mit der Baumpflanzung im April 2020 geplant gewesen. Leider musste im Frühling coronabedingt alles abgesagt werden. Infolgedessen wurden den erfolgreichen Kodexlern die Medaillen per Post zugestellt.

Die Teilnehmenden, die das ganze dreijährige Programm erfolgreich absolviert haben, dürfen jeweils als Abschluss ihren eigenen persönlichen Baum pflanzen. Im 2020 waren es sieben Kodex-Teilnehmende, die dies erreicht haben.

Baumpflanzung wurde abgesagt

Am Dienstag, 3. November, konnte dann die Baumpflanzung endlich nachgeholt werden. Obwohl das trübe Wetter nicht besonders einladend war, um im Dunkeln in die Natur raus zu gehen, waren alle Teilnehmenden mit Eifer dabei und die Bäume konnten erfolgreich gepflanzt werden. Mit Tatendrang und nicht zu übersehendem Stolz packten die Jugendlichen mit an, um die Wurzelballen gut mit Erde zu bedecken und die jungen zarten Bäume mit Schnüren stabil an ihre Pfosten zu binden, um ein gutes Anwachsen und somit Gedeihen ihrer persönlichen Bäume zu sichern.

Dies wurde möglich dank der engagierten Unterstützung der WBK-Unternehmung in der Person von Kurt Köppel, Leiter Rheinunternehmen, dem Revierförster Sascha Kobler und Christoph Gabathuler, Bauführer beim Rheinunternehmen, die die Bäume organisiert und die idealen Standorte ausgesucht und vorbereitet haben. Gewählt wurden bewusst einheimische Bäume, die am Werdenberger Binnenkanal einen idealen Wachstumsort vorfinden.

Bäume sollen weitere junge Menschen an Aktion erinnern

Hansjürg Vorburger hielt das ganze filmisch fest, sodass an den kommenden Kodex-Feiern, den noch Aktiv-Teilnehmenden aufgezeigt werden kann, dass sich das Durchhalten der drei Stufen auf jeden Fall lohnt und jede und jeder der Goldprämierten auch in den kommenden Jahren einen eigenen Baum in Buchs pflanzen darf. Eine wirklich sehr schöne Aktion, die hoffentlich dem Kanalufer noch einige von Jugendlichen neugepflanzte Bäume beschert und die Stadt Buchs somit auf weitere junge Menschen zählen kann, die sich bewusst dazu entscheiden «Nein zu Drogen und Suchtmitteln» zu sagen.