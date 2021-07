TV-Sendung In 14 Tagen den Keller umgebaut: Diese Salezer Heimwerker-Familie ist bald im Fernsehen zu sehen Familie Scherrer aus Salez macht bei der neuen SRF-Sendung «Schweizers Heimwerker:innen» vom bekannten Innenarchitekten und «Happy-Day»-Umbau-Profi Andrin Schweizer mit, die ab 23. Juli läuft. Mit dem Umbau des Kellers zum Weinkeller und Apéroraum meisterten Christine, Bruno, Nicolas und Noël Scherrer eine grosse Herausforderung. Corinne Hanselmann 05.07.2021, 11.53 Uhr

Bruno und Christine Scherrer legten mit den Söhnen Nicolas und Noël im Keller Hand an (von links). Bild: Privat

Innenarchitekt und «Happy-Day»-Umbau-Profi Andrin Schweizer begleitet Heimwerkerinnen und Heimwerker bei ihren privaten Projekten. Vom innovativen Kinderzimmer bis hin zum spektakulären Gartenprojekt ist alles dabei – auch der Weinkeller von Familie Scherrer aus Salez.

«Ich habe im Februar zusammen mit unserem Sohn Nicolas ‹Happy Day› geschaut. Dort kam der Aufruf von Andrin Schweizer – den wir von den Umbauprojekten bei ‹Happy Day› bereits kannten –, dass man sich für seine neue Sendung ‹Schweizers Heimwerker:innen› bewerben kann», erzählt Christine Scherrer.

«Noch am selben Abend und ohne dass mein Mann Bruno davon wusste, habe ich ein E-Mail geschrieben.»

«Als ich dann etwas später aufgefordert wurde, die Familie vorzustellen, musste ich ihn aber einweihen», erzählt sie und lacht. «Mein Mann war dann aber doch sofort dabei und fand es eine schöne Herausforderung.» Christine und Bruno Scherrer haben zwei Söhne, den 26-jährigen Nicolas mit einer Beeinträchtigung und den 24-jährigen Noël.

Zuerst Wasser im Keller, jetzt Wein

Die Familie glaubte nicht so richtig daran, dass sie mit ihrem Kellerprojekt eine Chance hat, ausgewählt zu werden. Doch kurz darauf wurden sie von der Produktionsfirma gebeten, ein «Casting-Video» zu machen – also die Familie und ihren Keller in einem Handyvideo vorzustellen.

Den Naturkeller zu einem Weinkeller und Apéroraum umzugestalten, das war schon länger ein Thema bei Scherrers. «Ende August 2020 hatten wir einen Wasserschaden, der ganze untere Stock war überflutet. Weil wir viel Material im Naturkeller deponiert hatten und nachher wieder wegräumten, kam uns die Idee mit einer Verschönerung des Naturkellers. Aber wir waren uns nicht einig, wie wir es angehen und den Keller gestalten sollen», erzählt die 58-jährige Christine Scherrer.

«Der Aufruf für die Heimwerker-Sendung kam gerade zum richtigen Zeitpunkt.»

Bis sie dann tatsächlich die Zusage erhielten, dass ihr Weinkeller als eines von zwölf Projekten aus rund 150 Bewerbungen ausgewählt wurde und Teil der Fernsehsendung wird, verstrichen einige Wochen. Es war bereits nach Ostern, als plötzlich der Anruf kam: «Ihr seid dabei!»

Die neue SRF-Sendung beginnt am 23. Juli. Familie Scherrer aus Salez ist in der Folge vom 6. August zu sehen. Bild: SRF/Oscar Alessio



Wenige Tage nach der Zusage kam der Innenarchitekt zu Besuch

Dann ging es Schlag auf Schlag: Ein Besuch von Andrin Schweizer höchstpersönlich wurde angekündigt. «Ausserdem wollten sie Zeichnungen des Kellerprojektes sehen und möglichst sofort wissen, welche Arbeiten wir wann planen», erinnert sich Bruno Scherrer. Wenige Tage später kam ein Filmteam mit Andrin Schweizer vorbei. «Er schaute sich um und gab uns Tipps, was wir zum Beispiel mit den betonierten Wänden machen könnten», erzählt der 55-Jährige.

«Am Küchentisch begann er Skizzen zu malen und auf dem Tablet zeigte er uns Fotos mit Beispielen.»

Im Gegensatz zu «Happy Day» bauen bei der neuen Fernsehsendung «Schweizers Heimwerker:innen» nicht die Profis um, sondern Menschen, die in ihrer Freizeit gerne zu Pinsel, Stichsäge oder Hammer greifen. Die von Corona geprägten Monate haben viele dazu gebracht, ihr Zuhause neu zu gestalten und umzubauen oder sonstige Projekte in Haus und Garten anzugehen, schreibt SRF in einer Mitteilung zur neuen Sendung.



Während 14 Tagen durfte sie am Umbau arbeiten

Schon im Voraus wollte das Unternehmen, das die Sendung für SRF produziert, wissen, was die Familie sonst schon so umgebaut hat. «Damit sie sehen konnten, ob wir nicht zwei linke Hände haben», sagt Bruno Scherrer und lacht. «Wir haben vor einigen Jahren Christines Elternhaus umgebaut und dabei sehr viel selber gemacht», nennt er ein Beispiel.



Nachdem Innenarchitekt Andrin Schweizer Gestaltungsmöglichkeiten für den Weinkeller aufgezeigt hatte, machten sich Scherrers an die Vorbereitung. «Während 14 Tagen durften wir dann am Projekt arbeiten», erzählt die Familie von den Rahmenbedingungen der Teilnahme bei «Schweizers Heimwerker:innen». Im Voraus galt es, das ganze Vorhaben samt Material- und Dekobeschaffung möglichst genau zu planen. Dieser Bereich ist die Stärke von Christine Scherrer, die sonst als medizinische Praxisassistentin arbeitet. Stundenlang surfte sie beispielsweise im Internet, um eine Bezugsquelle für einen bestimmtem Wandbelag zu finden. «Ich habe mich insbesondere bei der Planung eingebracht und mit Ideen», so Christine Scherrer. «Sie ist fürs Auge da, und ich durfte es umsetzen», sagt ihr Mann und lacht. Das habe manchmal Diskussionen gegeben – aber letztlich wurde man sich einig und die Familie ist mit dem Resultat sehr zufrieden.

Familie Scherrer vor dem Umbaustart in ihrem Keller – mittlerweile sieht dieser ganz anders aus. Bild: Privat

Sohn Noël hilft im Forstegger Rebberg

Doch warum baute die Familie eigentlich einen Weinkeller? «Wein trinken vor allem meine Frau und meine zwei Söhne, ich eher weniger», so Bruno Scherrer. Sohn Noël ist Mitglied beim Verein Forstegger Rebleute, der in Salez einen Rebberg unterhält, und hilft dort mit. «Er hat im Weinkeller fast mehr Flaschen als wir», so seine Mutter.

«In den vorgegebenen 14 Arbeitstagen mit dem Umbau fertig zu werden, war schon heavy», so Bruno Scherrer rückblickend. Die Arbeitstage legte die Familie so, dass auch Sohn Noël noch möglichst viel mithelfen konnte, bevor er ins Militär (WK) einrücken musste. Wo es möglich war, legte auch Sohn Nicolas, trotz seiner körperlichen und geistigen Behinderung, Hand an. Ende Mai startete der Umbau mit sieben Arbeitstagen am Stück – dann folgte eine Pause. Weitere Arbeitstage folgten im Juni, bis sie am 18. Juni das Projekt beendeten. In der Schlussphase gab es die eine oder andere Arbeitsschicht bis Mitternacht.

Firmen und Lieferanten zeigten sich hilfsbereit



«Wir erlebten viel Solidarität in unserem Umfeld», freuen sich Christine und Bruno Scherrer. «Ich durfte beispielsweise die Furnierpresse einer Schreinerei im Dorf nutzen, um den Wandbelag aufzuleimen. Oder die Kanten der Holzbretter bei einer Zimmerei im Nachbardorf hobeln. Unsere Familie, Nachbarn und Kollegen liehen mir Maschinen und Werkzeuge, die ich selber nicht habe», so Bruno Scherrer. «Auch Lieferanten zeigten sich sehr hilfsbereit, wenn wir kurzfristig Material benötigten», fügt seine Frau hinzu. Sie sind sich einig:

«Ohne diese Hilfe wäre das alles gar nicht möglich gewesen.»

Bruno Scherrer hat zwar einst eine Schreinerlehre gemacht, arbeitet aber schon seit 30 Jahren als Polizist. Sohn Noël hat Fachmann Betreuung gelernt und bildet sich zurzeit schulisch weiter. Die handwerklichen Arbeiten, die im Keller anstanden, waren also für die Familie eine grosse Herausforderung. Sie ist sich einig, dass dabei alle auch dazugelernt haben.

Familie wurde gefilmt und filmte auch selber

Aussergewöhnlich war natürlich auch, dass sie dabei gefilmt wurden. «Das Filmteam kam zu Beginn einmal vorbei. Danach haben wir uns während der Projekttage selber mit der Kamera, die uns zur Verfügung gestellt wurde, gefilmt», so Christine Scherrer. Gemäss den Vorgaben der Produktionsfirma machten sie jeden Tag ein Briefing – sie besprachen die erledigten und die anstehenden Arbeiten. «Dies machten wir auch mal im Gasthaus Löwen oder im Rebberg, damit etwas Abwechslung reinkommt.»

Doch was letztlich in der Sendung alles zu sehen ist, wissen sie nicht.

«Wir sind selber sehr gespannt, wie sie unser Projekt in der Sendung bringen.»

Wie der Weinkeller nun nach dem Umbau aussieht, das darf die Familie noch nicht verraten. Das Resultat ist erst in der Fernsehsendung zu sehen, die am 6. August auf SRF1 ausgestrahlt wird.

Viel Energie ins Projekt gesteckt

Andrin Schweizer kürt in jeder der vier Folgen seinen Favoriten zum Gewinnerprojekt. Ob der Weinkeller zu den Gewinnern gehöre, wissen Scherrers noch nicht. Die Filmcrew kommt im Juli noch einmal vorbei, um das fertige Projekt zu filmen. Entweder ohne Andrin Schweizer oder mit, falls sie gewonnen haben. «Wir haben so viel Energie in dieses Projekt gesteckt, dass wir uns natürlich schon sehr freuen würden, wenn Andrin noch einmal vorbeikommen und das Resultat sehen würde», so die Familie abschliessend.



«Schweizers Heimwerker:innen» läuft ab 23. Juli jeweils freitags um 21 Uhr auf SRF 1. Familie Scherrer ist in der Sendung vom 6. August dabei.