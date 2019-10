TV Oberschan: Mit der Leistung zufrieden sein

(pd) Die Aktiven und das 5er-Team vom TV Oberschan haben für die Schweizer Meisterschaften im Team Aerobic denselben Vorsatz gefasst: Das Ziel ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr – im Rang sowie in

der Technikausführung. «Das grösste Ziel von uns ist aber, dass jeder mit seiner Leistung nach dem Durchgang auf dem Schweizer-Meisterschafts-Feld zufrieden sein kann», hält Leiter Renato Corrocher fest. Ein Zückerchen wäre eine hohe Note. «Wir hoffen, dass wir am Wochenende in Zuchwil lautstark vom Publikum unterstützt werden und so eine weitere schöne Erinnerung mit dem Turnverein haben.»

Momentan überwiegt die Vorfreude. Die Nervosität lässt die Erschöpfung durch die vielen Trainings vergessen. Die Freude und der Zusammenhalt im Team stehen im Fokus. Der TV Oberschan startet mit voller Energie in die Wettkämpfe und hofft darauf, die Belohnung für die vielen investierten Trainingsstunden zu erhalten. (pd)