Turnwerk Südostschweiz: Ein Eldorado des Turnsports ist in Mels entstanden Die Region ist um eine attraktive Sportstätte reicher. Am Wochenende wird das Turnwerk Südostschweiz in Mels offiziell eröffnet. 13.08.2020, 14.17 Uhr

Viel Platz und alles, was das Turnerherz begehrt im neu entstandenen Turnwerk. Bild: PD

(pd) Die Initiative für das Turnwerk Südostschweiz (TWSO) geht auf eine Notlage zurück. Die jungen Kunstturner des TZ Graubünden mussten sich nach fast 20 Jahren nach einer neuen Trainingshalle umsehen, weil die alte Schulturnhalle in Maienfeld in diesem Sommer abgerissen wurde. In Mels hat sich weit mehr ergeben als eine schlichte Nachfolgelösung. Das Turnwerk Südostschweiz bietet 1300 Quadratmeter Platz für Sport- und Bewegungsangebote – mehr als viermal so viel wie in Maienfeld zur Verfügung stand.

Realisiert wurde das Turnwerk Südostschweiz in nur sieben Monaten. Eine Industriehalle beim Bahnhof Mels wurde für rund 1,1 Millionen Franken in eine Kunstturn- und Sporthalle umgerüstet. Rund ein Drittel des Geldes wurde in die Anschaffung einer fix installierten Turngerätelandschaft investiert. Weiter wurden ein Gymnastikraum, ein Kraftraum, ein Büro für die beiden festangestellten Trainer, Garderoben und Toiletten errichtet.

Breit abgestützte Finanzierung

Für die Realisation sorgten im finanziellen Bereich viele Geldgeber. Angefangen bei der Stiftung Turnwerk Südostschweiz, die von den Privatpersonen Daniel Schmitt und Heinz Alder sowie von der Kunstturnervereinigung Graubünden getragen wird. Zentral waren aber auch die Beiträge des Kantons (Sport-Toto-Gelder) und der Standortgemeinde Mels. Gut 100000 Franken kamen via Crowdfunding zusammen. Zahlreiche Sponsoren, Vereine und andere Institutionen trugen ebenfalls zum Gelingen bei.

In den Umbau flossen mehrere tausend Stunden Fronarbeit – der Stiftungsratspräsident Daniel Schmitt verrichtete seit Anfang Jahr mehr als einen Fulltime-Job auf der Baustelle.

Turnwerk bietet reichhaltiges Sportangebot

Das Turnwerk Südostschweiz wird bereits seit Anfang Juli genutzt. So fanden etwa mehrere Trainingscamps während der Sommerferien statt. Mit dem neuen Schuljahr nähert sich das TWSO dem Vollbetrieb. Neben den jungen Kunstturnern gibt es Sport- und Bewegungsangebote für Kleinkinder (zum Beispiel Krabbel-Gym), Turnbegeisterte aller Alters- und Leistungsstufen, aber auch für Tanz- und Fitnesssportlerinnen und -sportler.

In der neuen Sportstätte wird bereits mit Eifer trainiert. Bild: PD

Das Turnwerk Südostschweiz kann auch gemietet werden, für einzelne oder regelmässige Trainings oder Anlässe, für Trainingslager oder Kindergeburtstage. Die Angebote richten sich an Breiten- oder Leistungssportler, an Vereine und andere Organisationen – nicht nur aus dem Turnsport. Das TWSO bietet beispielsweise auch hervorragende Bedingungen für Akrobatiktrainings in Freestyle-Sportarten – dank einer topmodernen Trampolinlandschaft.

Anmeldung und Maske am Eröffnungswochenende

Am Wochenende 15. / 16 August öffnet das TWSO seine Tore für die Öffentlichkeit. Interessierte können am Samstag, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, von 9 bis 16 Uhr, einen Augenschein nehmen. Samstags wird um 13 und 17 Uhr eine Turnshow aufgeführt. Am Sonntag können die Geräte von Familien bis 12 Uhr spielerisch ausprobiert werden, von 13.30 bis 16 Uhr können Interessierte ab 16 Jahren an den Geräten turnen. Das Gymnastik-, Tanz- und Fitnessstudio Linea bietet von 9 bis 12 Uhr im Halbstundentakt Probetrainings von Tae Bo bis Yoga an.

Am Eröffnungswochenende wird kein Eintritt erhoben. Wegen der Coronarestriktionen müssen aber auf der Plattform www.eventfrog.ch Anmeldungen vorgenommen werden. Für die Hallenführungen und die Turnshow gilt es, Schutzmasken zu tragen, die mitgebracht oder abgegeben werden.