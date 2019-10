Am Freitagabend fanden sich über 70 Bürger auf dem Gutsbetrieb des Rheinhofs Salez ein. Die Ortsgemeinde lädt seit zwölf Jahren im Oktober zu diesem Anlass ein.

«Türggä-Höltscheta» in Salez: Die gelebte Tradition verbindet Am Freitagabend fanden sich über 70 Bürger auf dem Gutsbetrieb des Rheinhofs Salez ein. Die Ortsgemeinde lädt seit zwölf Jahren im Oktober zu diesem Anlass ein. Heidy Beyeler

Die «Höltscheta» ist ein geselliger Anlass mit viel Zeit für Diskussionen. (Bild: Heidy Beyeler)

An diesem geselligen Anlass helfen auch Kinder gerne mit. Sie helfen beim Entblättern der Maiskolben, springen auf dem Blätterhaufen umher und transportieren die entblätterten Ribelmaiskolben von der Tierhalle ins nahe gelegene Gebäude.

Hier knüpft eine Truppe von Helfenden die vier Blätter zusammen, damit die Kolben anschliessenden zum Trocknen an einer grossen Wand aufgehängt werden können.

Die gute Stimmung gehört zur «Höltscheta»

Diesmal verlief die «Höltscheta» allerdings etwas mühsamer als in anderen Jahren. Dafür hat der Regen in der vergangenen Woche beigetragen. Obwohl am Erntetag durchaus sonniges Wetter herrschte, waren die Blätter noch recht feucht. Etliche Maiskolben waren bereits vom Schimmel betroffen und mussten aussortiert werden. Die Folge: eine geringere Ernte.

Die Erwachsenen knüpfen die Blätter der «Türggä» zusammen. Vor der verdienten Verpflegung war Aufräumen angesagt. Sepp Vogel, Leiter Gutsbetrieb des Landwirtschaftlichen Zentrums, hängt die Ribelmais-Kolben zum Trocknen auf. Babette Bühler sorgte für das leibliche Wohl, mit 20 Kilogramm Ribelmais.

In der Landwirtschaft gibt es gute und weniger gute Ernten, das gehört zur Natur. Deswegen wurde die gute Stimmung aber nicht beeinträchtigt.

Ribelmais und Johanniter als verdiente Belohnung

Während gut zwei Stunden arbeiteten zahlreiche emsige Helferinnen und Helfer, im Wissen, dass danach eine bekömmliche Belohnung folgt: Herrlicher Ribelmais von der Bäuerin Babette Bühler – wie jedes Jahr mit feinster Butter zubereitet, dazu heisse Würste, Käse und Dessert.

Rund 20 Kilo Ribelmais hat die Bäuerin für diesen Abend vorbereitet. Dazu genossen Erwachsene den Johanniter Weisswein 2018 aus dem eigenen Rebberg der Ortsgemeinde. Beim Essen danach wurde geredet und getratscht bis spät in die Nacht. Es war ein geselliger Abend; man freut sich heute schon aufs nächste Jahr.