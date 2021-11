Die Wartauerin Raphaela Wagner gewinnt erneut den Jugendprojektwettbewerb

Am Samstag fand in Rapperswil das Finale des kantonalen Jugendprojekt-Wettbewerbs statt. Die Jury kürte drei Projekte, die in zwei Wochen am interregionalen Finale in Dornbirn mit Projekten aus Liechtenstein und Vorarlberg um den Gesamtsieg antreten.

Heini Schwendener 08.11.2021, 18.27 Uhr