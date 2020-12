Trübbach Unbekannte Männer wollten den Bahnhofkiosk in Trübbach überfallen – die Polizei sucht Zeugen Am Dienstagabend, um 18.25 Uhr, haben zwei unbekannte Männer versucht, den Bahnhofkiosk an der Stationsstrasse zu überfallen. Dabei waren sie mit einem Messer bewaffnet. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 02.12.2020, 11.12 Uhr

Der Überfall misslang. Die Verkäuferinnen blieben unverletzt. Symbolbild Kapo SG

(kapo/wo) Die beiden unbekannten Männer traten an den Kiosk heran und versuchten mit vorgehaltenem Messer die Kasse zu ergreifen. Eine Verkäuferin konnte dies jedoch abwenden. Anschliessend versuchten die beiden Männer durch die Eingangstüre in den Kiosk einzudringen, was jedoch misslang, da diese von innen verschlossen war.