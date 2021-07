Trübbach Postfiliale Trübbach nur noch bis 31. Juli geöffnet Wie der W&O berichtete, schliesst die Post ihre Filiale in Trübbach. Nun teilte die Schweizerische Post nun den letzten Öffnungstag der Trübbacher Filiale mit: Es ist der 31. Juli. 12.07.2021, 17.52 Uhr

Die Poststelle Trübbach schliesst Ende Monat. Bild: Archiv

(pd) Voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2022 bietet die Post ihre Dienstleistungen in einem Neubau in der Dorfbäckerein Herrmann an. Bis zur Eröffnung des neuen Angebots steht der Postkundschaft die Filiale mit Partner im Volg in Azmoos zur Verfügung. Hier können die Kundinnen und Kunden ihre täglichen Postgeschäfte von Montag bis Freitag, 6.30 bis 19 Uhr und Samstag von 6.30 bis 17 Uhr erledigen. Unter anderem können Pakete und Briefe ins Inland und Ausland versendet werden. Einzahlungen sowie Bargeldbezug wird ebenfalls möglich sein, wie die Schweizerische Post gestern in ihrer Medienmitteilung schrieb.

Das Postgebäude in Trübbach wird von der Post in Zukunft als Zustellstelle genutzt. So kann die Post alle Briefe und Pakete für die Gemeinde Wartau von Trübbach aus zustellen. Mit diesem Schritt entlastet die Post die zurzeit ausgelastete Zustellstelle in Sevelen und ist gleichzeitig gerüstet um die laufend zunehmenden Paketmengen verarbeiten zu können, schreibt die Post weiter.