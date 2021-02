Am Freitag, kurz vor 15 Uhr hat die Kantonspolizei St.Gallen zwei Österreicher im Alter von 24 und 38 Jahren festgenommen. Sie werden verdächtigt, kurz zuvor einen Einbruch in ein Auto an der Hauptstrasse begangen zu haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

13.02.2021, 17.23 Uhr