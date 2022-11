Trübbach Fasnacht hebt ab in den Weltraum: «Outer Space» ist das diesjährige Motto der Wartauer Fasnacht Unter dem Motto «Outer Space» wird die Wartauer Fasnacht dieses Jahr ausgetragen. Am Freitagabend wurde es in Trübbach bekannt gegeben. Heini Schwendener 14.11.2022, 05.00 Uhr

Mehr als 100 Fasnachtsfans trafen sich und warteten gespannt auf die Bekanntgabe. Bild: PD

Selbstredend findet die Wartauer Fasnacht (WaFa) vom 24. bis 26. Februar 2023 in der Gemeinde statt. Gemessen an ihrem Motto «Outer Space» hebt sie aber ab in den Raum zwischen den Himmelskörpern. Doch der Reihe nach.

Mehr als 100 Fasnachtsfans jeden Alters trafen sich am Freitagabend, dem 11.11., vor Jonny’s Cave in Trübbach und warteten gespannt auf das Entrollen der grossen Blache. Damit wird jeweils das Motto für die Fasnacht bekannt gegeben. Einige Kinder waren bereits kostümiert. Viele Gespräche der Erwachsenen drehten sich um die fünfte Jahreszeit, die hoffentlich endlich wieder einmal ohne Coronaeinschränkungen über die Bühne gehen kann.

Die Gugga Moosfürz stimmt auf das Ereignis ein

Als weiter im Norden ein Knall ertönte und kurz darauf die Wartauer Gugga Moosfürz auf dem Festgelände einmarschierte, war die Vorfreude auf die närrischen Tage so richtig lanciert. Nach einigen Stücken war es so weit, WaFa-Präsident Moritz Nänni ergriff das Mikrofon und erklärte, dass der Verein seit August mit der Planung der WaFa 2023 beschäftig sei. Sie startet am 24. Februar mit dem Maskenball. Am Tag darauf gibt es den Kindermaskenball und ein Monsterkonzert, bevor dann am 26. Februar der Höhepunkt mit dem Zunftmeisterempfang und dem grossen Umzug folgt.

Gemeinderat Alexander Gaba- thuler freute sich, dass er das Motto der WaFa 2023 bekannt geben durfte. «Es lautet Outer Space, also Weltraum», sagte der Gemeinderat, und fügte an: «Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.» Star-Wars-Figuren, Planeten, Galaxien, Milchstrasse – man darf gespannt sein, wie die Wartauerinnen und Wartauer das Motto umsetzen.

Der grösste Wunsch von Moritz Nänni ist es, dass die WaFa programmgemäss durchgeführt werden kann, also wieder mit einem grossen Umzug.

Die Gugga Moosfürz rundete den Abend musikalisch ab. Sie wird 2023 natürlich im Wartauer Outer Space zu sehen und zu hören sein und ausserdem in Sargans, Gams und Wangs.