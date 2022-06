Trübbach «Es ist beeindruckend, wie sich das Bild des Areals jeden Tag verändert»: Heilpädagogische Schule Trübbach bekommt einen neuen Spielplatz Auf dem Areal der HPS Trübbach wird seit zwei Wochen an einem neuen Spielplatz gearbeitet. Weitere Projekte sollen bald ebenfalls realisiert werden. Armando Bianco Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Lagebesprechung der Fachleute: Der Aufbau der Kletterbaumstämme schreitet zügig voran. Bild: Armando Bianco

«Es ist an der Zeit, dass der Aussenbereich der Heilpädagogischen Schule Trübbach (HPS) an die Bedürfnisse der Kinder und des Personals angepasst wird», heisst es im Dokument, welches die Zukunft skizziert. Die Institution in der Gemeinde Wartau feiert im Jahr 2024 das 60-Jahr-Jubiläum. Sie ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, heute werden 123 Schülerinnen und Schüler unterrichtet und rund 120 Angestellte beschäftigt.

Landschaftsarchitekt Rolf Heinisch mit Elan am Werk. Bild: Armando Bianco

Festgestellt hat man: Spielplatz und der Aussenbereich sind in die Jahre gekommen und brauchen eine Erneuerung. Diese wurde nach rund zweijähriger Planungsphase angepackt, indem der Spielplatz barrierefreier und attraktiver gemacht wird. Die Vision lautet «Gutes erhalten – Neues gestalten».

Die Jungpflanzen werden mit Sorgfalt eingesetzt. Bild: Armando Bianco

Schülerschaft und Fachleute packen an

Und so wird seit zwei Wochen fleissig, aber stets mit der notwendigen Ruhe und Übersicht am neuen Spielplatz gearbeitet. Nicht nur die Fachleute der beteiligten Firmen packen an, auch die Schülerschaft engagiert sich, setzt Jungpflanzen ein, räumt Steine weg oder macht sich in anderer Weise nützlich.

Von Beginn weg involviert: Ramona Deplazes von der HPS. Bild: Armando Bianco

Welch ein Vergnügen: Auch die Schülerschaft packt an. Bild: Armando Bianco

Institutionsleiter Thomas Köster ist begeistert ob der Betriebsamkeit und dem Teamwork. «Es ist beeindruckend zu sehen, wie das Projekt voran kommt, das Bild verändert sich jeden Tag. Einige Kinder können die Eröffnung kaum erwarten, andere wiederum müssen sich behutsamer an die Veränderungen gewöhnen.»

Die notwendige Ausrüstung für den Bau und die Anpflanzung. Bild: Armando Bianco

Ramona Deplazes, Bereichsleitung Pädagogik und Betreuung, war von Beginn an in die Planung involviert. Sie freut sich sehr auf die Steigerung der Attraktivität des Areals. Mit der Umgestaltung des Spielplatzes (Etappe 1) sind die Pläne der Schule aber noch nicht beendet. In der Etappe 2 soll der Personalbereich und der Schul- und Wohngruppengarten gestaltet werden. Die skizzierte Etappe 3 ist derzeit noch sehr unsicher, da diese mit einer Grundstückserweiterung in Zusammenhang stehen würde. Etappe 1 zieht Kosten von rund 100'000 Franken mit sich. Die weiteren Etappen 2 und 3 in den Folgejahren werden je nach Finanzierungsmöglichkeit umgesetzt, sie sind total mit rund 830'000 Franken veranschlagt.

