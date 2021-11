Trübbach Buntes Jahrmarkttreiben: Der Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch Jung und alte lockte am Mittwoch der traditionelle Jahrmarkt in Trübbach an. Heini Schwendener 03.11.2021, 16.31 Uhr

Rund 80 Standbetreiber und Aussteller verwandelten am Mittwoch einen Teil der Hauptstrasse und das Bahnhhofareal von Trübbach in einen bunten Jahrmarkt. Mit seinem riesigen Warenangebot und den vielen kulinarischen Köstlichkeiten und Verführungen, die es teilweise nur noch an Jahrmärkten gibt, lockte der traditionelle Anlass in Trübbach viele Leute an.