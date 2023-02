Wartau: Bevölkerung kann zwischen zwei Projekten auswählen

Wartau Bahnhalt: Die Bevölkerung kann an Bürgerversammlung zwischen zwei Projekten auswählen Am 4. April entscheidet die Bevölkerung an der Bürgerversammlung, ob sie einen Bahnhalt wünscht. Zur Auswahl stehen zwei Varianten: Haltestelle Fährhütte und der alte Standort in Trübbach. Am 27. Februar gibt es eine Informationsveranstaltung. Armando Bianco 15.02.2023, 05.00 Uhr

Vertreter aus der Wirtschaft und der Gemeinderat setzen sich für den Bahnhalt Fährhütte Trübbach ein. Bild: Visualisierung

Die Stimmbürgerschaft hat am 4. April an der ordentlichen Bürgerversammlung die Möglichkeit, über einen Bahnhalt in der Gemeinde abzustimmen. Zur Auswahl stehen zwei Varianten: Die bereits im April 2022 an der Urne gescheiterte Haltestelle Fährhütte. Hierfür müsste die Gemeinde 370'000 Franken beisteuern, die Differenz (zwei Drittel) zum Gesamtbetrag von 1,1 Millionen (Interessensbeitrag) Franken würde die IG Fährhütte mit Vertretern aus Wirtschaft und Gewerbe ­generieren.

Die andere Variante sieht vor, dass die Gemeinde einen Planungskredit in der Höhe von 350'000 Franken für eine Projektstudie inklusive Vorprojekt am Standort des ehe­maligen Bahnhofs in Trübbach ausgibt.

Der Gemeinderat macht sich für Fährhütte stark

Der Gemeinderat wird sich für die Realisierung eines Bahnhalts Fährhütte Trübbach einsetzen. Für ihn sprechen die gute Anbindung an die Industrie- und Gewerbebetriebe, die Nähe zum bestehenden Parkhaus, der gültige Richtplaneintrag, die gesicherte Finanzierung, der Fortschritt des Projekts sowie die Kosten für den Bahnhalt Fährhütte Trübbach, heisst es in einer Medienmitteilung.

Ausgangslage «markant verändert»

Laut Gemeindepräsident Andreas Bernold hat sich die Ausgangslage seit der letzten Abstimmung «markant verändert». Zwei Gruppierungen forderten bekanntlich, den Volksentscheid zu überdenken.

Es sind dies die im letzten Sommer gegründete IG Fährhütte sowie eine IG um Bruno Ravelli, ehemaliger Bahnhofsvorsteher und Befürworter des alten Standorts. Beide Seiten haben in der Zeit nach der Urnenabstimmung Ideen und Absichten kundgetan.

Die Gruppe um Bruno Ra­velli ist bei der Gemeinde vorstellig geworden und wünscht die Prüfung der Einführung eines Bahnhalts beim heutigen, geschlossenen Bahnhof.

Die IG Fährhütte fordert die Realisierung des geplanten Vorhabens Höhe Fährhütte und würde 730'000 Franken vom Interessensbeitrag selber aufbringen.

Einfach Durchwinken war keine Option

«Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass der Volkswille umgesetzt wird. Deshalb ist es legitim, nochmals über die Thematik zu diskutieren und darüber zu befinden. Ein Durchwinken im Gemeinderat war und ist für uns kein Thema», so Andreas Bernold weiter.

Die Höhe der jeweiligen Summen der beiden Projekte würde eigentlich keine Abstimmung bedingen, der Gemeinderat hätte die Kompetenz, die 370'000 Franken (Reali­sierung Fährhütte) oder die 350'000 Franken (Planungskredit Vorprojekt alter Standort) ins Budget aufzunehmen.

Ohne «Bürgerauftrag» würde es nicht weitergehen

Ursprünglich vorgesehen und im Richtplan eingetragen ist der Bau eines Bahnhalts im Gebiet Fährhütte Trübbach, nahe der Industrie. Die Kosten dafür würden noch immer die SBB und der Kanton St.Gallen tragen.

Den Interessensbeitrag der Gemeinde von 1,1 Millionen Franken zum Rückbau des alten Bahnhofs in Trübbach hat die Bevölkerung jedoch im April 2022 abgelehnt.

«Es gibt Bür­gerinnen und Bürger, die sich den Bahnhalt am alten Standort wünschen und andere, denen der Preis von 1,1 Millionen zu hoch ist», so Andreas Bernold weiter.

Was passiert, wenn es an der Bürgerversammlung zu beiden Varianten ein Nein gibt? Aus Sicht von Andreas Bernold wäre dann ein Bahnhalt in der Gemeinde für längere Zeit vom Tisch, «da wir dann auch keinen Bürgerauftrag mehr hätten».