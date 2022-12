Werdenberg Häuser werden immer teuerer: Trotz Zinswende stiegen die Preise Einfamilienhäuser sind in der Region Werdenberg sehr gesucht. Sie sind nochmals deutlich teurer geworden. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Die Bevölkerung wächst und mit ihr auch die Nachfrage nach Wohnraum. Heini Schwendener

Am Mittwoch erschien die Herbstausgabe des Immobilienmarktberichts der St.Galler Kantonalbank AG. Die Region Werdenberg entwickle sich sehr dynamisch, heisst es darin. Mit einem Plus von 1,4 Prozent ist die hiesige Wohn­bevölkerung im Jahr 2021 – wie schon in den Jahren zuvor – überdurchschnittlich stark angewachsen. Der Durchschnittswert im Kanton St.Gallen liegt bei 0,9 Prozent.

Die mit dem Bevölkerungswachstum einhergehende Zusatznachfrage nach Wohnraum spiegelt sich gemäss Immobilienmarktbericht im Werdenberger Eigenheimmarkt. So ist dies die einzige Region im Kanton St.Gallen, in welcher die Zahl der Einfamilienhaussuchenden in diesem Herbst erneut zugenommen hat. Das rege Kaufinteresse hat die Preise der gehandelten Objekte zudem nochmals stark nach oben getrieben. Im Segment der Eigentumswohnungen steigt die Zahlungsbereitschaft jedoch zuletzt nur noch schwach.

Der mittlere Transaktionspreis für ein Einfamilienhaus im Werdenberg betrug im 3. Quartal 1435000 Franken. Für eine Eigentumswohnung wurde im Schnitt 839000 Franken bezahlt – am teuersten sind diese in Buchs.

Knappheit trotz Bautätigkeit

Wie dem Marktbericht zu entnehmen ist, wurde dem regen Wohnungsbedarf jüngst mit dem Bau von neuen Wohnobjekten begegnet – darunter auch Einfamilienhäuser, welche zum Verkauf bestimmt sind. Dennoch herrsche in der Region Werdenberg weiterhin Knappheit. Nur zwei Prozent aller Eigentumswohnungen und etwas über ein Prozent aller Einfamilienhäuser seien zurzeit für den Verkauf inseriert, heisst es weiter.

Zumindest im Bereich des Stockwerkeigentums ist aber die Projektpipeline wieder prall gefüllt, stellt die St.Galler Kantonalbank fest. So wurden hier bis zum dritten Quartal 2022 doppelt so viele Neubaugesuche eingereicht wie im Mittel der vor­angegangenen fünf Jahre.

Laut Zahlenspiegel im Immobilienmarktbericht wurde in der Region Werdenberg bis zum dritten Quartal der Bau von 90 Eigentumswohnungen und 64 Einfamilienhäusern bewilligt.

Preisentwicklung bei Wohnungen abgeschwächt

Eine gut gelegene, durchschnittliche Eigentumswohnung wurde im 3. Quartal 2022 in der Region Werdenberg zu einem 2,4 Prozent höheren Preis gehandelt als im Vorjahr. Damit haben sich hier die Preisanstiege deutlich abgeschwächt.

Dagegen wurde bei den Einfamilienhäusern im gleichen Zeitraum wieder ein äusserst starkes Preiswachstum von 11 Prozent beobachtet. Der Durchschnittspreis für ein gängiges Einfamilienhaus liegt in der Region Werdenberg rasch bei 1,4 Million Franken.

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank AG, kommentiert die Entwicklung folgendermassen: «Das starke Bevölkerungswachstum der Region Werdenberg generiert eine hohe Nachfrage. Die Preise vorab von Einfamilienhäusern sind trotz der Zinswende deutlich gestiegen.»

Kantonalbank geht nicht von Wiederholung aus

Die Region Werdenberg hat sich dank attraktiven Lebensbe­dingungen zu einer beliebten Wohnregion entwickelt. Deshalb wird auch künftig ein wachsender Bedarf an Wohnraum erwartet. Aufgrund der Zinswende und der wirtschaftlichen Unsicherheiten ist es gemäss Immobilienmarktbericht jedoch unwahrscheinlich, dass sich die zuletzt beobachteten Preisanstiege bei den Einfamilienhäusern im Jahr 2023 wiederholen. Im Segment der Eigentumswohnungen sei von einer Stabilisierung der Preise auszugehen, schreibt die St.Galler Kantonalbank.

Hinweis

Der Immobilienmarktbericht wurde vom Beratungsunternehmen Wüest Partner AG im Auftrag der St.Galler Kantonalbank AG erstellt.

