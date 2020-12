Trotz speziellen Umständen mit den Umsätzen am Grabser Weihnachtsmarkt sehr zufrieden Für einmal war dieser traditionelle Marktanlass am Samstag klein, aber fein. Für die Marktfahrer und die etwas geringere Anzahl Besucher als gewöhnlich war er aber trotzdem ein Erfolg, auch wenn nicht das «volle Programm» geboten werden konnte. Hanspeter Thurnherr 07.12.2020, 05.00 Uhr

Dieses vielfältige Angebot animiert zum Einkauf. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Den ausserordentlichen Zeiten geschuldet war der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz für einmal kleiner als gewohnt. Nur die Mitglieder des Vereins Werdenberger Buuramart durften unter Einhaltung der Coronaregeln ihre Produkte anbieten.

Auch der Samichlaus musste wegen dem Coronavirus verzichten

Auch für die Besucherinnen und Besucher galt Abstands- und Maskenpflicht. Zudem musste auf die Festwirtschaft und den Ausschank von Getränken verzichtet werden.

Mit viel Liebe zum Detail schmückten die Marktfahrer ihre Stände.

Selbst der Samichlaus und seine Gehilfen mussten samt Ross und dem, mit Grittibenz gefüllten, Wagen dieses Jahr wegen des Coronavirus im Wald bleiben.

Ein Anziehungspunkt für die Kinder war die Bastel- und Malecke des Familienzentrums.

Die Stände waren mit viel Liebe weihnächtlich dekoriert

Auch wenn dadurch die Besucherzahl natürlich nicht an die Vorjahre heranreichte, waren die Marktfahrer mit den Verkäufen sehr zufrieden, wie Marketingchefin Barbara Samu-Schneider sagte. Denn vor allem am Morgen herrschte an den 15 Ständen zeitweise ordentlich Betrieb.

Das breite Angebot an Früchten und Gemüse macht gluschtig.

Die Standbetreiber hatten ihre Stände mit viel Liebe weihnächtlich dekoriert, um so Adventsstimmung aufkommen zu lassen.

Auch Rudolf, das «rednosed Reindeer», liess sich am Weihnachtsmarkt blicken.

Für die Kinder war das Bastel- und Malangebot des Familienzentrums Grabs ein besonderer Anziehungspunkt. Auch für die weihnächtlichen Klänge war gesorgt: Zur Mittagszeit sorgte ein Blechblasensemble der Musikschule Werdenberg für die passende musikalische Umrahmung.