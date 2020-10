Trotz mehr Hospitalisationen wegen Covid 19: Aktuell sind in den Spitälern der Region Rheintal Werdenberg Sarganserland noch ausreichend Kapazitäten vorhanden Am Montag gab es fünf Coronapatienten in den Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt und einen auf der Intensivpflegestation in Grabs. Doch die Tendenz ist weiter ansteigend. Die Spitäler der Region sind aber vorbereitet. Thomas Schwizer 19.10.2020, 18.10 Uhr

Im Spital Grabs können bei Bedarf bis zu 16 Intensivpflegeplätze mit Beatmungsmöglichkeit geschaffen werden. Bild: Doris Lippuner

Innert Wochenfrist hat sich die Zahl der Coronapatienten in den St. Galler Spitälern bis Mitte der vergangenen Woche mehr als verdoppelt. Sie stieg von 9 auf 23 an (W&O vom 16. Oktober).

Die gleiche Entwicklung zeigt sich in den drei Spitälern der Spitalregion Werdenberg Rheintal Sarganserland (SRRWS) – also in Altstätten, Grabs und Walenstadt.

Ein Patient muss derzeit auf der Intensivstation behandelt werden

Hier waren am Montagmorgen fünf Patienten hospitalisiert, die Covid-19-positiv sind. Einer davon musste auf der Intensivstation im Spital Grabs behandelt werden. Zudem sind derzeit sechs Verdachtsfälle hospitalisiert.

Eine Woche zuvor war in diesen drei Spitälern mit zwei Fällen, niemand davon in Intensivpflege, und vier Verdachtsfällen die Zahl der Coronapatienten noch um gut die Hälfte tiefer.

Aktuell noch genügend Kapazität an Intensivpflegeplätzen

In der Spitalregion ist man für einen weiteren Anstieg bereit. Mit ihm muss man rechnen, weil die Zahl der positiven Tests auch im Werdenberg und in Liechtenstein in den letzten Tagen deutlich gestiegen ist.

Innert einer Woche gab es im Werdenberg 53 neue Fälle, gegenüber 32 eine Woche zuvor. In Liechtenstein wurden am Samstag 25 neue Fälle verzeichnet. Die Kapazitäten auf der Intensivpflegestation im Spital Grabs, neben dem Kantonsspital St. Gallen die einzige an kantonalen Spitälern im Kanton, reichen aktuell noch gut aus.

Im Spital Grabs sind bis zu 16 Intensivpflegeplätze möglich

Vergangene Woche schlug das Spital Schwyz Alarm. Wegen des starken Anstiegs der Anzahl hospitalisierter Coronapatienten sei man am Anschlag, appellierte das Spital an die Bevölkerung, die Hygiene- und Schutzmassnahmen unbedingt einzuhalten.

Aktuell herrscht im Spital Grabs noch kein Notstand, auch wenn sich die Zahl der eingelieferten Coronapatienten innert Wochenfrist mehr als verdoppelt hat. Auf der Intensivstation ist am Montagmorgen nur ein Coronapatient gepflegt worden.

Die Zahl der Patienten, welche wegen des Coronavirus eingeliefert werden, sind auch im Spital Grabs angestiegen. Bild: PD

Aktuell reichen die Kapazitäten auf der Intensivpflegestation in Grabs also aus, wo sieben Plätze zur Verfügung stehen. Die Spitalregion schreibt auf Anfrage:

«Bei Bedarf können bis zu 16 Intensivplätze mit Beatmungsmöglichkeit geschaffen werden.»

Und wenn die Anzahl der stationären Covid-19-Fälle in nächster Zeit markant steigt? Dann sei es möglich, dass die personellen Ressourcen der Spitalregion in Grabs konzentriert werden müssten, heisst es dazu. Man beobachte die Situation laufend und könne wenn nötig relativ kurzfristig reagieren.

Auch Spitalmitarbeitende in Quarantäne

Die steigende Zahl von Infizierten hat auch Mitarbeitende der drei Spitäler Altstätten, Grabs und Walenstadt erfasst. Die Spitalregion RWS bestätigt dies auf Anfrage.

«Es gab bereits Fälle von covidpositiven Fällen bei Mitarbeitenden, und in der Folge auch weitere Mitarbeitende, die deshalb in Quarantäne mussten.»

Alle Ansteckungen erfolgten gemäss Angaben der Spitalregion ausserhalb des Spitals. Auf den Spitalbetrieb hätten sich die Quarantänemassnahmen nicht ausgewirkt, es habe keinerlei Einschränkungen gegeben.

Verschiedene Schutzmassnahmen werden im Spital umgesetzt

Um die Ansteckungsgefahr für Mitarbeitende und im Spital generell möglichst gering zu halten, gelten in den drei Spitälern klare Schutzmassnahmen.

Auf Intensivstationen gelten spezielle Hygienemassnahmen. Bild Stefan Kaiser

Die Spitalregion nennt:

Umsetzung der Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit und des Kantons St. Gallen

Dringender Appell zur Eigenverantwortung

Immer wieder Hinweise auf die wichtigsten Massnahmen (Abstand, Händehygiene, Masken tragen)

Maskentragepflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aufgrund der Verordnung des Bundes gilt seit gestern Montag eine generelle Maskenpflicht in den Spitälern der Spitalregion RWS

Maskentragepflicht für Besuchende. Aufgrund der Verordnung des Bundes gilt seit gestern Montag eine generelle Maskenpflicht in den Spitälern

Kapazitäten im Restaurant wurden verringert und damit die Abstände erhöht

Grosses Augenmerk auf der Einhaltung der Abstandsregelung in den Pausen

niederschwelliges Testen bei Mitarbeitenden, das heisst Testen auch bei Minimalsymptomen

Homeoffice wo möglich und sinnvoll.