Wegawatt schaffen magischen Ort

Triesberg Rocker schaffen magischen Ort der felsenfesten Verbundenheit Die Rockband Megawatt weihte am Sonntag ihren persönlichen Kraftort in Triesenberg ein: Inklusive einer Skulptur aus Fels, Stahl und Holz sowie eines unter dem Stein versteckten Gästebuchs. Bianca Cortese Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Kraftort mit imposanter Skulptur, die nicht nur hierzulande auf grosses Interesse stiess: Megawatt-Frontmann Thomas Graf im Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Bild: Daniel Schwenener

In Triesenberg gibt es einige besondere Orte, doch seit Sonntag ist die am höchsten gelegene Gemeinde um einen reicher. Die Idee, einen Kraftort zu schaffen, entstand bei einem kreativen Austausch, welchen die Band Megawatt im Dezember 2021 hatte: «Wir wussten damals schon, dass wir die Fans auf dem Cover des neuen Albums ‹Felsafescht›, das im März erschienen ist, berücksichtigen möchten. Wir wollten aber auch, dass die felsenfeste Verbindung, die wir zu ihnen pflegen, an einem Ort sichtbar wird», so Frontmann Thomas Graf.