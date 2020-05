Trainingsstart am 11. Mai: Nur der Muskelkater hielt sich nicht ans Social Distancing Seiner Lieblingssportart nachgehen zu können, ist zurzeit ein seltenes Privileg. Doch wie war es nun, das Comeback? Robert Kucera 14.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sport treiben auf Distanz: Problemlos machbar beim Grabser Crossmintonverein Rheintal Speeders Bild: Robert Kucera

Schläger? Check! – Turnschuhe? Check! – Kurze Hose bereits angezogen? Check! – Trinkflasche mit dem hauseigenen Zaubertrank? Check! – Das eigene Desinfektionsmittel, obwohl der Verein solches den Trainierenden zur Verfügung stellt? Check! Doch warum ist die Sporttasche so leicht? Ach ja, richtig ... kein Handtuch, kein Duschmittel und auch keine frische Kleidung. Auf zum Comeback!

Ungewissheit über Training mitten in Coronazeit

Wie immer nach einer längeren Pause bin ich unruhig und etwas nervös. Doch dieses Mal gilt die Sorge nicht meinen abhandengekommenen Fertigkeiten mit Schläger und Shuttle. Viel mehr herrscht Ungewissheit darüber, wie dieses Training mitten in der Coronazeit aussehen wird. Theoretisch ist ja alles klar. Das Schutzkonzept hat jedes Clubmitglied erhalten, und ich habe es aufmerksam durchgelesen. Aber eben: Theorie und Praxis ...

Halten sich Spieler und Betreuer an die geltenden Regeln, darf auf der Grabser Beachsportanlage trainiert und um jeden Ball gekämpft werden. Bild: Robert Kucera

Die für diese Gruppe zuständige Trainerin betont in ihrer Rede das Social Distancing während des Trainings und gibt bekannt, wer mit wem spielt. Da es keine Partner- oder Seitenwechsel gibt, ist das 5,5 x 5,5 Meter

grosse Quadrat für eine Stunde meine Heimat. Das Einlaufen ist für einmal ganz nach meinem Geschmack und dem aktuellen Konditionsstand angepasst: Hände und Schläger grosszügig mit Desinfektionsmittel eindecken. Mein Einzelpartner hat sich im hinteren Teil der Halle aufgestellt. Wohlwollend habe ich aus den Augenwinkeln registriert, dass er in gebührenden Abstand vorbei gegangen ist.

Spielfluss geht verloren

Einspielen? Normal! – Shuttle-Beschaffung? Umständlich, aber verständlich! Nur drei Stück pro Platz, oft geht der Spielfluss verloren. Doch da die im Crossminton verwendeten fliegenden Objekte nach jedem Training vom jeweiligen Trainer zu desinfizieren sind, ist Geiz nicht nur geil, sondern auch sinnvoll. Mit den Einzeln ist die Distanz, die ich zum Gegenspieler halten soll, mühelos durchführbar. Da meine Aktivität auf der Rückhandseite dem Stand-by-Modus näher ist als vollem Einsatz, ist auch die Spielerin im Feld nebenan vor mir geschützt.

Spiel, Satz und Sieg auf den Tennisplätzen des TC Sevelen. Die Senioren zeigen gleich mal, dass sie nichts verlernt haben. Bild: Robert Kucera

Berührungspunkte im Training der Rheintal Speeders? Fehlanzeige! – Skurrile Situationen? Aber ja doch! – Und zwar immer dann, wenn ein Shuttle zwischen den Feldern zu liegen kommt und derart nahe bei der Person im Nebenfeld ist, dass die geforderten zwei Meter Abstand bei der «Auflese» unterschritten wird. Die Grabser Antwort aufs Problem: Blickkontakt, Lachen, und einer der beiden legt elegant den Rückwärtsgang ein.

Der Golfplatz Gams-Werdenberg ist nicht mehr ein Ort der Einsamkeit. Eine Gruppe nach der anderen macht sich auf zum Spielen. Bild: Robert Kucera

In Einergruppen wird am Ende die Halle verlassen. Perfekt organisiert und auch durchgeführt. Was für ein Comeback! Nur der Muskelkater, dieser aufmüpfige Kerl, hat sich nicht ans Social Distancing gehalten.