Sportvereine in der W&O-Region haben den Trainingsbetrieb teilweise gestoppt Die Ende Oktober angepasste Covid-19-Verordnung hat grosse Auswirkungen auf das Vereinsleben der Sportvereine. Während manche Turnvereine und die Ringer in der W&O-Region den Trainingsbetrieb aufrechterhalten, haben viele Fussballer die Nockenschuhe vorübergehend an den Nagel gehängt und die Unihockeyspieler den Stock in die Ecke gestellt. Corinne Hanselmann 05.11.2020, 13.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sport ist derzeit nur noch unter der Einhaltung bestimmter Regeln erlaubt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Mit den Änderungen der Covid-19-Verordnung am 28. Oktober hat der Bund unter anderem einschneidende Massnahmen im Bereich des Breitensports beschlossen.

Den Sport betreffende Massnahmen in der Covid-19-Verordnung (ch/pd) Es sind nur noch bestimmte Trainingsaktivitäten und Wettkämpfe in öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Tennisplätzen, Sporthallen, Schwimmbädern oder Yogastudios zulässig, wie es in der Covid-19-Verordnung des Bundes heisst. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es betreffend Sportaktivitäten keine Einschränkungen. Wettkämpfe dürfen jedoch nicht durchgeführt werden. Trainings und Wettkämpfe von Leistungssportlern, die einem nationalen Kader angehören, sind erlaubt. Kleine Gruppen und kein Kontakt

Für Einzelpersonen und Gruppen bis zu 15 Personen ab 16 Jahren sind sportliche Aktivitäten erlaubt, die mit keinem Körperkontakt verbunden sind. In Innenräumen jedoch nur, wenn eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird. In grossen Räumlichkeiten kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden, wenn wirksame Abschrankungen angebracht werden oder pro Person über 15 Quadratmeter, also eine Fläche von rund 4 mal 4 Metern, zur alleinigen Verfügung steht. Bei ruhigen Sportarten wie Yoga reicht eine Fläche von 4 Quadratmetern. Eine wirksame Lüftung ist ebenfalls zwingend.

Nicht erlaubt sind Kontaktsportarten wie Fussball, Hockey, Basketball, Kampfsportarten oder Tanzsport. Einzel- und Techniktrainings ohne Körperkontakt bleiben aber auch hier erlaubt.



Wie reagieren die Sportvereine aus der Region darauf? Während die einen das Training anpassen und weiterführen, stellen andere den Betrieb komplett ein.

In Buchs muss man sich jetzt fürs Turnen anmelden

Die Leiterinnen und Leiter der Aktivriegen sowie die Jugendkommission des Turnvereins Buchs beispielsweise haben sich darauf geeinigt, die Trainings unter Einhaltung der neuen Vorschriften weiterzuführen. Die Über-16-Jährigen müssen sich für ihre Trainings neuerdings via App anmelden, damit die Begrenzung von 15 Personen eingehalten werden kann. Das schreiben die Verantwortlichen in einem Informationsbrief an die Aktiven.

Manche Riegen des Turnvereins Buchs können nicht im normalen Rahmen trainieren. Corinne Hanselmann

Viele verzichten während der Coronapandemie aufs Training

Vor Beginn der Coronapandemie kamen je nach Riege bis zu 30 Personen zum Training. «In den vergangenen drei Monaten waren es jeweils rund 15 bis 20 Personen», sagt Pascal Takacs, Präsident des Turnvereins Buchs, auf Anfrage des W&O. Seit die Grenze von 15 gilt, kamen aber nur noch etwa zehn Leute. «Da sich in gewissen Riegen nicht mal 10 Turnerinnen oder Turner angemeldet haben, wurden gewisse Abwesende angeschrieben, die vorhin regelmässige Trainingsbesucher waren», sagt Pascal Takacs.

«Praktisch alle gaben an, aus persönlichen Sicherheitsgründen auf das Training zu verzichten, da sie selbst oder Personen im Haushalt/Familie zur Risikogruppe zählen.»

Niemand habe angegeben, dass das Schutzkonzept des TV Buchs nicht ausreichend sei. «Vielleicht gibt es auch einige, die einfach keine Lust haben und die Situation als Ausrede nutzen», fügt Takacs schmunzelnd an.

«Diejenigen, die ins Training kamen, gaben die Rückmeldung, dass sie es ‹mega cool› finden, dass wir etwas machen und weiterhin Trainings anbieten, auch wenn sie nicht im gleichen Rahmen stattfinden.»

Training nicht im gewohnten Rahmen

Im Infoschreiben heisst es nämlich: «Wir sind verpflichtet, während des Trainings den Abstand von 1,5 Meter zwischen den Teilnehmenden einzuhalten sowie Körperkontakt zu vermeiden. Dies bedingt, dass in einigen Disziplinen das Training nicht in gewohntem Rahmen stattfinden wird. Die Leiterinnen und Leiter sind bemüht, dass trotzdem ein abwechslungsreiches Training geboten werden kann.» Wie der Präsident sagt, wird der Fokus verstärkt auf Einzelausführungen, Sprint, Technik, Kraft und Kondition gelegt. «Spiele, Partnerübungen und ähnliches fallen weg», so Takacs. Gewisse Riegen hätten schon seit August ihre Trainings etwas umgestellt, etwa mit Aufträgen für zuhause mit Filmchen.

«Andere Riegen wiederum planen von Woche zu Woche etwas ganz anderes in der Halle, je nach Anzahl angemeldeter Turner. Spontanität und Flexibilität sind bei den Leiterinnen und Leitern nun gefragt».

Die Jugend des TV Buchs ist mehr oder weniger gar nicht betroffen von den Änderungen. Einzig das Helfen und Sichern ist nur bei Jugendlichen bis 16 Jahren und mit Maske erlaubt, was vor allem das Geräteturnen betreffe, wie der Präsident sagt.

Fussball und Unihockeyball rollen nicht mehr

Weder Spiele noch Training: Mehrere Fussballvereine aus der Region haben den Trainingsbetrieb gestoppt. Archiv

Beim Fussballclub Buchs haben Vorstand und Jugendkommission Ende Oktober entschieden, den gesamten Trainingsbetrieb per sofort einzustellen. Der Verein geht somit rund zwei Wochen früher als üblich in die Winterpause. «Wir wollen damit das Ansteckungsrisiko für alle Mitglieder minimieren und so unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie beitragen», schreiben die Verantwortlichen auf der Website. Einzel- oder Techniktraining ohne Kontakt wäre gemäss Verordnung des Bundes zwar möglich, «aber es ist für uns schwierig, Übungen zu finden, die auch Sinn machen», sagt FC-Buchs-Präsident Walter Schlegel auf Anfrage des W&O. Wie es mit dem Wintertraining in den Hallen weitergehe, das normalerweise Anfang Jahr aufgenommen wird, werde sich noch zeigen.

Auch der FC Haag hat den Trainingsbetrieb derzeit komplett eingestellt, wie Präsident Claudio Hartmann gegenüber dem W&O bestätigt.

Der UHC Rangers Grabs-Werdenberg hat das Training derzeit eingestellt. Robert Kucera

Auch Unihockey wird nicht mehr gespielt: Nach dem Beschluss der neuen Massnahmen durch den Bundesrat hat der Verband Swiss Unihockey entschieden, den Spielbetrieb in allen Ligen per sofort zu unterbrechen, vorläufig bis Ende November. Das hat den Vorstand des Unihockeyclubs Rangers Grabs-Werdenberg dazu veranlasst, den Trainingsbetrieb während dieser Zeit einzustellen. «Ob und wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht», schreiben die Verantwortlichen.

STV Grabs überbrückt kreativ mit einer Challenge

Beim Turnverein Grabs wurde es den rund 30 Leiterinnen und Leitern offen gelassen, ob sie mit ihren Riegen weitertrainieren möchten oder nicht. Wie Präsident Peter Eggenberger sagt, sind es nun nur noch zwei bis drei Jugendriegen, die den Trainingsbetrieb aufrechterhalten.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Der STV Grabs beim Kantonalen Turnfest 2015 in Sargans. Corinne Hanselmann

Ein grosser Teil des STV Grabs turnt nun also tatsächlich nicht mehr gemeinsam. Das Turnkomitee hat sich aber etwas Spezielles ausgedacht, «damit dir während des Trainingsausfalles nicht langweilig wird und nicht alle ‹Müskeli› wieder schrumpfen», wie die Verantwortlichen auf der Website schreiben. Alle Mitglieder der Aktivriege treten in einer freiwilligen «Überbrückungs-Challenge» gegen alle Mitglieder der Jugendriegen an. Zum Sammeln von Punkten gehen sie beispielsweise einzeln Joggen, Velofahren oder Inlineskaten oder machen Liegestützen, Rumpfbeugen oder Klimmzüge. Die Minuten bzw. Anzahl Wiederholungen dürfen dann als Punkte in einer Online-Tabelle eingetragen werden.

Peter Eggenberger sagt:

«Das ist eine ganz coole Sache, die gut ankommt. Es hat schon recht viele Einträge gegeben.»

Die Kinder sporne es natürlich an, wenn sie sich direkt mit den Erwachsenen messen können und die Entwicklung des Punktestands zu beobachten sei interessant.

Kinder haben es im Lockdown vermisst, auf der Matte zu sein

Ein Kampf- und Kraftsport mit Ganzkörpereinsatz und somit eine Kontaktsportart schlechthin ist das Ringen. Dennoch hat sich der Ringerclub Oberriet-Grabs dazu entschlossen, «das Training aufrechtzuerhalten, solange wir dürfen», wie Präsident Daniel Steiger sagt.

Während dem Lockdown im Frühling habe sich gezeigt, dass viele Kinder es unheimlich vermisst haben, auf der Matte zu sein. «Deshalb möchten wir dieses Angebot wenn möglich aufrechterhalten. Es ist uns dabei aber ganz wichtig, die Auflagen einzuhalten», betont er.

«Am Training mit den Schülern halten wir grundsätzlich fest, unter Einhaltung der Hygieneregeln wie beispielsweise die Nutzung von Desinfektionsmittel. Zudem dürfen derzeit keine Eltern und Freunde zum Zuschauen in den Trainingsraum kommen. Die Trainer tragen eine Maske und geduscht wird zuhause.»

Wenn es Eltern gebe, die ihre Kinder aufgrund der aktuellen Situation nicht ins Training schicken wollen, habe man dafür natürlich Verständnis.

Wettkämpfe gibt's derzeit bei den Ringern keine. Trainiert wird trotzdem, wenn auch einzeln. Archiv

Einzeltraining statt Kampftraining

Auch die Aktiven trainieren weiter, obwohl derzeit keine Wettkämpfe stattfinden. Grosszügige Raumverhältnisse sind dank der Dreifachturnhalle in Oberriet gegeben. «Derzeit trainiert dort unter Anleitung des Trainers jeder individuell für sich Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit», sagt Steiger.

«Das ist besser, als nichts zu tun.»

Kampf- und Techniktraining zu zweit gebe es nicht, auch werden die Garderoben nicht benutzt. «Einfach nichts mehr zu machen ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Wir nehmen die Sache an, wie sie ist, versuchen des Beste daraus zu machen und hoffen, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt», sagt Steiger abschliessend.