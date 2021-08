Gamserin Jelena Grässli ist für die World Skills nominiert

Berufsweltmeisterschaft 2021 «Vielleicht würde ich es ja hinterher bereuen»: Wie Jelena Grässli ihren Traumberuf fand, und warum sie erst gar nicht an die World Skills wollte Die 19-jährige Gamserin Jelena Grässli verfolgt mit Leidenschaft und Engagement ein hohes berufliches Ziel. Die Konditorin/Confiseurin arbeitet in Schaan. Heini Schwendener 30.08.2021, 05.00 Uhr

Jelena Grässli trainiert bereits heute in ihrer Freizeit für ihr grosses Ziel, die World Skills 2022. Bild: Heini Schwendener

Junge Berufsleute, die sich für die World Skills – die sogenannten Berufsweltmeisterschaften – qualifizieren, gehören in ihrer Altersklasse zur Crème de la Crème. Wie die 19-jährige Jelena Grässli aus Gams. Vor rund einem Jahr hat sie ihre Lehre als Konditorin-Confiseurin erfolgreich abgeschlossen. Und in rund einem Jahr wird Jelena Grässli das Fürstentum Liechtenstein an den World Skills 2022 in Shanghai vertreten. Die Gamserin hat nämlich ihre Lehre bei der Confiserie Wanger AG in Schaan absolviert, und dort arbeitet sie noch heute.

Noch während der Schulzeit war Kindergärtnerin Jelena Grässlis Traumberuf. In ihrer Findungsphase fuhr sie zweigleisig. Sie schnupperte bei der Confiserie Wanger AG in Schaan. Was sie dabei gesehen und erlebt hatte, bewog sie, sich für eine Lehrstelle zu bewerben. Kaum hatte sie die Zusage ihres künftigen Lehrbetriebs, erhielt sie das positive Resultat der FMS-Aufnahmeprüfung. Sie entschied sich für die dreijährige Lehre.

Jelena Grässli haderte keineswegs damit. Vielmehr sagt sie heute, vier Jahre nach ihrem Start in die Berufsausbildung, im Brustton der Überzeugung:

«Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe Schritt um Schritt meine Leidenschaft im Beruf entwickelt.»

Der Lehrmeister motivierte sie, sich zu bewerben

Im Herbst 2020 schnupperte Jelena Grässli noch einmal, nämlich die Luft an den Swiss Skills. Allerdings ausser Konkurrenz, nur um zu schauen, ob ein Berufswettbewerb etwas für sie wäre. Viel Zeit für die Vorbereitung blieb ihr damals nicht, da sie ja bis im Sommer mit ihrem Lehrabschluss beschäftigt war. Ihre Arbeit wurde, wenn auch ohne Rangierung, trotzdem bewertet. Die Rückmeldungen an die Konditorin-Confiseurin an den Swiss Skills waren sehr gut.

Jelena Grässli aus Gams.

So drängte sich die Frage auf, ob die Bewerbung für die World Skills eine Option wäre. Grässli erinnert sich:

«Ich war eher dagegen, doch mein Lehrmeister motivierte mich zur Bewerbung. Irgendwann habe ich mir gesagt: Mach es, sonst wirst du es vielleicht hinterher bereuen.»

Leidenschaft für den Beruf

Ihr Lehrmeister Richard Wanger war aber nicht erst bei diesem Entscheid ein grosser Motivator. «Er sorgt für ein vortreffliches Umfeld für die Lernenden», erzählt Grässli. Man spüre seine Leidenschaft für den Beruf. Die Gamserin war derart angetan von den Qualitäten ihres Ausbildners, dass sie ihn für die Auszeichnung zum Berufsbildner des Jahres angemeldet hat. Nachdem die Jury der Organisation Zukunftsträger Jelena Grässlis Lehrbetrieb und Lehrmeister in Schaan begutachtet hatte, wählte sie Richard Wanger 2019 zum Berufsbildner des Jahres in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur.

Jelena Grässli, die im Sommer 2020 ihre Lehre mit Bravour bestanden hat, arbeitet noch immer dort. Seit sie weiss, dass sie an den World Skills 2022 das Liechtenstein vertreten kann, arbeitet sie mit unermüdlichem Engagement auf das Grossereignis im fernen China hin.

Arbeitspensum reduziert

Sie nimmt die Berufsweltmeisterschaften so ernst, dass sie sogar ihr Arbeitspensum auf 80 Prozent reduziert hat. So bleibt ihr mehr Zeit für die Vorbereitung, «denn ich muss ja noch so viel lernen», sagt die junge Frau. Inzwischen hat sie bereits vier Kurse bei Kapazitäten der Branche in Zofingen, Siders, Bern und Luzern absolviert. Sie kennt auch die Teilnehmerin, welche in ihrem Beruf die Schweiz in Shanghai vertreten wird. «Wir sind gute Kolleginnen geworden», erzählt Grässli.

«Wenn wir zusammen trainieren, steht Teamspirit über dem Konkurrenzgedanken.»

Mit Andrea Hohl aus St. Gallen, selber eine ehemalige World-Skills-Teilnehmerin, hat Jelena Grässli eine sehr gute Betreuerin, die ihr ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm zusammenstellt. Demnächst steht ein Kurs in Frankreich auf dem Programm.

Ballett und Gospelchor zum Ausgleich

Früher hat Jelena Grässli auch privat gebacken, heute nutzt sie ihre Freizeit eher, um mit etwas Abstand zum Beruf einen Ausgleich zu finden. Seit 14 Jahren betreibt Grässli Ballett. Sie singt in einem regionalen Gospelchor, macht Sport und ist gern in der Natur. Aber vor allem anderen ist sie eine begeisterte und begeisternde Konditorin-Confiseurin.

50-mal Edelmetall für Liechtenstein



Das Fürstentum Liechtenstein ist seit 1968 Mitglied bei den World Skills, zusammen mit 27 anderen europäischen Nationen. Seit 1968 hat das Fürstentum Liechtenstein mit insgesamt 191 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits 50-mal Edelmetall gewonnen: 17 Gold-, 13 Silber- und 20 Bronzemedaillen. Ausserdem weist die World-Skills-Bilanz dieses kleinen Landes auch noch 71 Leistungsdiplome auf.