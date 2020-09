Trainer Mario Frick zum bevorstehenden Spiel gegen den FC St. Gallen: «Die Aussenseiterrolle ist perfekt für uns» Mario Frick, 125-facher Nationalspieler Liechtensteins, führte den FC Vaduz als Trainer in die Super League zurück. Der 46-Jährige ist seit zwei Jahren im Amt und hat ehrgeizige Pläne: Er möchte den Verein dauerhaft in der höchsten Spielklasse etablieren. Und er ist überzeugt, dass morgen der FC St.Gallen geärgert werden kann. Interview: Peter M. Birrer 25.09.2020, 16.59 Uhr

Mario Frick, seit zwei Jahren Trainer des FC Vaduz. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Ist das Vaduzer 2:2 zum Auftakt in Basel auch als Ansage an all jene zu verstehen, die Ihre Mannschaft in einem Jahr wieder in der Challenge League sehen?

Für mich ist es ein Signal, dass mit uns zu rechnen sein wird. Ich kenne die Prognosen, ich weiss, dass viele uns als Abstiegskandidaten abstempeln. Aber das stört mich nicht. Im Gegenteil: Die Aussenseiterrolle ist perfekt für uns. Wir können eigentlich nur positiv überraschen.

Also wie am vergangenen Sonntag.

Ja. Aber die Leistung war nur gut, nicht überzeugend. Nach Balleroberungen haben wir noch zu oft falsche Entscheidungen getroffen. Und wir schätzen das Unentschieden richtig ein: Wir trafen auf einen FC Basel, der nach dem Einsatz im Europacup eine gewisse Müdigkeit erkennen liess.

Zuerst Basel, dann St.Gallen und in einer Woche die Young Boys: Was ging Ihnen durch den Kopf, als das happige Startprogramm feststand?

Dass uns das gelegen kommt, gleich am Anfang gegen die Besten der vergangenen Saison anzutreten. Vielleicht sind diese Teams noch nicht ganz im Rhythmus. Und diese drei Partien liefern Erkenntnisse, wo wir stehen.

Was spricht dafür, dass Vaduz den Platz in der Super League verteidigt?

Sicher nicht das Budget... (lacht). Ein Vorteil besteht darin, dass wir eine eingespielte Einheit sind. Wir verfügen über einen extrem starken Teamgeist. Und was ganz wichtig ist: Wir haben hungrige Spieler. Nichts ist wichtiger als dieser Erfolgshunger. Für einige ist die Super League Neuland, andere wiederum erhalten eine neue Chance, sich auf diesem Niveau zu beweisen.

Am Sonntag bestreitet Vaduz gegen St.Gallen sein erstes Heimspiel. Worauf stellen Sie Ihr Team ein?

Auf einen Gegner, der mit seinem dynamischen Spielstil enorm viel Druck ausübt und richtig Stress machen kann – aus meiner Optik gelingt ihm das wie niemandem sonst in der Liga. Es ist jedenfalls sehr spannend, was die St.Galler zu bieten haben. Und die junge Equipe wird sich vom Spiel am Donnerstag schnell erholt haben. Aber das heisst nicht, dass wir uns nichts zutrauen. Wenn wir das, was wir unter der Woche geübt haben, umsetzen können, werden sich Chancen ergeben. Klar ist: Dieses Spiel wird ein Höhepunkt der ersten Saisonhälfte. Auch wenn leider nur 1000 Zuschauer dabei sein dürfen.