Am Freitag wurde der 65-jährige Karl Lenherr von seiner Arbeitgeberin, der Elektra Gams, in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Ein gebührendes Fest war wegen der geltenden Corona-Schutzmassnahmen freilich nicht möglich. Es konnten noch nicht einmal alle 17 Mitarbeitenden der Elektra zusammenkommen, um sich von ihrem Kollegen zu verabschieden, der schon 30 und mehr Dienstjahre bei der Elektra gearbeitet hatte, als sie selber in die alteingesessene Gamser Firma eintraten. Karl Lenherr ist in der Bevölkerung seit Jahrzehnten die Verkörperung des Gamser Unternehmens. Der aktuelle Elektra-Betriebsleiter Heinz Kolb ist der fünfte Chef, den Karl Lenherr in seinen fünf Jahrzehnten bei der Elektra erlebt hat. Heinz Kolb sagt gegenüber dem W&O: «Dieser Abschied schmerzt mich sehr, denn mit Karl verlässt uns ein Diamant.» Elektra-Verwaltungsratspräsident Thomas Schöb doppelt nach: «Wir sind Karl sehr dankbar für alles. Es wird schwer einen Ersatz für ihn zu finden.»