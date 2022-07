Tourismus «Keine Besuchermassen, dafür eine konstante Nachfrage»: Der Liechtenstein-Weg ist nach wie vor beliebt Mit neuen Angeboten verzeichnet Liechtenstein Marketing eine gute Buchungslage. Auf dem Liechtenstein-Weg seien neben Schweizern auch viele Amerikaner unterwegs. Mirjam Kaiser 27.07.2022, 05.00 Uhr

Eine Etappe des Liechtenstein-Wegs führt vorbei an der Ruine Neu-Schellenberg am Eschnerberg auf rund 670 Metern über Meer. Bild: Heini Schwendener

Liechtenstein Marketing zeigt sich derzeit zufrieden mit der Buchungslage in Liechtenstein. Die Hotels im Berg- wie auch im Talgebiet seien gut gebucht, wie Martina Hoch von Liechtenstein Marketing auf Anfrage sagt. Besonders rund um den 15. August sei es derzeit schwierig, in der Region noch Zimmer zu finden.

Ein Angebot, das sich seit dessen Einführung bewährt hat, ist die Wanderung auf dem Liechtenstein-Weg. «Im Verhältnis zum letzten Jahr haben die Buchungen für den Liechtenstein-Weg um 50 Prozent zugenommen», so Martina Hoch. Sehr viele Schweizer, aber auch Amerikaner würden von dem Angebot Gebrauch machen. Besonders der Gepäckservice von Liechtenstein Marketing ist gefragt, bei dem ein Taxiunternehmen das Gepäck von einem Hotel zum nächsten bringt. Die Gäste seien dabei meist paarweise unterwegs.

Neue Strecken für Bikes und E-Bikes

«Die Besucher kommen zwar nicht in Massen, aber wir haben eine sehr konstante Nachfrage seit den Lockerungen im Frühjahr», sagt Martina Hoch. «Wir erhalten auch sehr viel gutes Feedback, dass den Gästen der Liechtenstein-Weg sehr gefallen hat.»

Während der Liechtenstein- Weg für Fussgänger 75 Kilometer beträgt und durchschnittlich in fünf bis sieben Tagen zurückgelegt werden kann, kann der Weg für E-Bikes gut in drei Tagen absolviert werden. Dieser befindet sich zwar meist auf der normalen Route für Fussgänger, doch gewisse Stellen, die mit Fahrrädern nicht gut befahrbar waren, wurden extra für die Liechtenstein-Weg-Benutzer um- geleitet und neu markiert. Somit ist der Weg mit 85 Kilometern dann etwas länger, doch dafür kommt man mit dem Bike schneller voran.

«Die Nachfrage nach diesem Angebot wird sicher noch zunehmen, weil man den Weg mit dem Bike schneller zurücklegen kann», so Martina Hoch. Manche der Gäste kämen mit einem eigenen Bike, doch es gäbe auch Anfragen für Bike- Ausleihen. Liechtenstein Marketing besitzt beim Liechtenstein-Center vier E-Bikes, doch auf Anfrage organisiert es in Kooperation mit Fahrradhändlern die gewünschten E-Bikes. «Die Ausleihe müssen wir noch etwas optimieren, da der Liechtenstein-Weg teils idealer mit Mountainbikes zu befahren wäre.» Wenn hier erste Erfahrungen gesammelt wurden, soll das Angebot noch stärker beworben werden. «Auch wir spüren, dass in der Coronazeit das Biken vermehrt aufgekommen ist und die Nachfrage da wäre.»

Stellplätze in Malbun gut gebucht

Ebenfalls weiterhin sehr beliebt sind die Stellplätze für Camper in Malbun, die beim Malbun Center reserviert werden müssen. Während der Woche seien die Stellplätze zwischen 30 und 40 Prozent ausgelastet und am Wochenende zwischen 50 und 70 Prozent. Auch hier soll die Buchung noch einfacher werden: «Wir arbeiten derzeit an einer digitalen Lösung.»

Was ebenfalls wieder an­gezogen hat, seien Stadtfüh­rungen für Busgruppen. Diese stam­men vorwiegend aus Europa. «Wir sind zwar noch nicht auf dem Niveau vor der Coronazeit, aber die Nachfrage hat schon wieder stark zugenommen», so Hoch. Sie habe jeden Tag einige Anfragen für Stadttouren, die mit verschiedenen Schwerpunkten gebucht wer­den könnten. So gäbe es beispielsweise Backstagetouren, Architekturführungen oder Musiktouren auf den Spuren von Josef Gabriel Rheinberger.