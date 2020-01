Totalschaden nach Sekundenschlaf in Sargans Am Sonntag), kurz vor 9 Uhr, ist ein Auto von der St. Gallerstrasse in Sargans abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der 53-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. 12.01.2020, 16.19 Uhr

Ein 53-Jähriger verunfallte, nachdem er am Steuer einschlief. Kapo

(pd) Der 53-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der St.Gallerstrasse von Trübbach in Richtung Sargans. Nach eigener Aussage nickte er kurz ein. Folglich geriet sein Auto kontinuierlich nach rechts und kollidierte schliesslich mit der rechtsseitigen Leitplanke. Durch die Wucht der Kollision kippte das Auto zur Seite und kam so zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden.