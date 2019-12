Tolle Stimmung auf dem Buchser Marktplatz - der Chlausmarkt begeisterte alle Auch der 16. Chlausmarkt war ein voller Erfolg, dazu trugen auch die angenehmen Temperaturen bei. Hansruedi Rohrer 08.12.2019, 13.31 Uhr

Eines der «leuchtenden» Verkaufshäuschen am Chlausmarkt. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Buchs Vom Chlausmarkt, der von Freitagabend bis Sonntag auf dem Marktplatz durchgeführt wurde, gibt es durchwegs Positives zu berichten. Da versetzte nicht nur die weihnachtliche Beleuchtung bei den Verkaufshäuschen die vielen Besucherinnen und Besucher in fröhliche Stimmung, es war auch das breite Angebot an handwerklichen Artikeln, welches zum Verkauf stand. Es waren Geschenkideen aus Holz oder Stoff und Kunst- und Handwerk verschiedener Richtungen. Es lag der verführerische Duft von Raclette, Glühwein oder Bratwurst in der Luft, und an der Feuerschale beim grossen Tannenbaum gab es Schlangenbrot unter der bewährten Anleitung von Hans Köppel.