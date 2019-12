Toggenburger Bergbahnenstreit: Aus Sorge die Touristen könnten wegbleiben, bieten die Bergbahnen Wildhaus den Hotels vergünstigte Tickets an Hotels im Obertoggenburg können ihren Gästen ab sofort ein Kombipackage mit günstigem Skipass anbieten. Allerdings gilt dieses Angebot der Bergbahnen Wildhaus nur für ihre Anlagen. Die Tourismusregion und Hoteliers beurteilen das Spezialangebot positiv, bedauern aber weiterhin das Fehlen des gemeinsamen regionalen Wintertickets. Thomas Schwizer 11.12.2019, 05.00 Uhr

Das Spezialangebot soll Schwünge von Hotelgästen auf den Pisten der Bergbahnen Wildhaus (hier am Gamserrugg) attraktiver machen. Bild: PD

In der Wintersportregion Obertoggenburg ist Schnee gefallen, die Pistenpräparation läuft auf Hochtouren. Vielleicht schon am Samstag werden die Bergbahnen ihre Anlagen öffnen. Getrübt wird der Saisonstart noch immer vom Streit der beiden grossen Bahnunternehmen in Wildhaus und in Alt St. Johann-Unterwasser. Das gemeinsame Winterticket, das auf den Anlagen beider Bahnen gültig war, ist deshalb Geschichte. Hotels berichteten, dass nun einige Stammgäste ausbleiben, und berichteten bereits über Stornierungen von Stammgästen.