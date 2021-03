Toggenburg «In Ostpreussen gab es ein Dorf, das aus Toggenburger Auswanderern bestand»: Jürg Gabathuler liefert in seinem Buch neue Erkenntnisse 20 Jahre lang gab es bei Jürg Gabathuler fast nur noch ein Thema: Die Wartauer und Werdenberger Auswanderungsprozesse des 17. und 18. Jahrhunderts. Über seine Erkenntnisse schreibt er ein Buch. Darin werden Toggenburger nachlesen können, dass auch Personen aus ihrer Region damals ausgewandert sind. Alexandra Gächter 30.03.2021, 12.00 Uhr

50 Jahre ist es her, seit der im zürcherischen Egg wohnende Jürg Gabathuler auf das Thema Auswanderer stiess. Gabathuler erfuhr damals, dass ein Bruder einer seiner Vorfahren im Jahr 1712 von Wartau nach Preussen auswanderte und fragte sich, wieso man damals seine Heimat verliess. 30 Jahre verstrichen, ohne dass Jürg Gabathuler dieser Frage auf den Grund ging. «Berufsbedingt hatte ich keine Zeit», sagt der heute 71-Jährige.

Kistenweise Bücher aus dieser Epoche gelesen

Im Jahr 2002 entschied sich Jürg Gabathuler an der Universität Zürich berufsbegleitend ein Masterstudium in Geschichte zu absolvieren. «Es war eine besondere Herausforderung, genügend Quellen zu finden. Ohne Beziehungsnetz kommt man als Historiker nicht voran. Recherchiert man allein, benötigt es einen viel grösseren Aufwand, um an geeignetes Material zu gelangen», begründet er den Entscheid für das Studium.



Während des Studiums beschäftigte ihn drei bis vier Jahre lang die Frage, wieso die Gabathulers im 18. Jahrhundert nach Preussen auswanderten. Genau wie andere musste er bald feststellen, dass Auswanderungsgeschichten einzelner Familien nur wenige Einsichten bieten. Auch die Analyse eines singulären Dorfes blieb bruchstückhaft. Aus diesem Grund hat Jürg Gabathuler in seiner Arbeit einen gesamten Kulturraum, wenn auch mit Abstufungen, unter die Lupe genommen. Um ein Gespür für die Zeit zwischen 1648 und 1735 zu erhalten, hat er alles gelesen, was ihm in die Finger gelang. Der Lokalhistoriker sagt:

«Kistenweise Bücher waren es.»

Seine Masterarbeit ist 350 Seiten lang

Im Jahr 2011 begann Jürg Gabathuler mit seiner Masterarbeit, welche er im vergangenen Jahr fertigstellte. Die Arbeit trägt den Titel «Schweizer dritter Klasse oder vom Wetter vertrieben? – Analyse der Auswanderungsprozesse in den Jahren 1648–1735». 350 Seiten lang ist die Masterthesis, vorgegeben waren deren 70.

Als grosse Hilfe erwies sich der mittlerweile verstorbene Lokalhistoriker Hans Senn aus Azmoos. «Ich bin zehn Jahre lang regelmässig mit ihm zusammengesessen. Er hatte ein unheimlich gutes Gedächtnis», sagt Gabathuler. Ebenfalls eine grosse Hilfe war Lokalhistoriker Martin Graber aus Trübbach. Graber transkribierte alte Urkunden aus der Gemeinde Wartau. Er sagt:

«Ohne Hans Senn und Martin Graber hätte ich meine Masterarbeit nicht schreiben können.»

Die Masterarbeit lässt Jürg Gabathuler als Buch drucken. Derzeit schreibt er aber noch einen zweiten Teil für das Buch. Darin geht er der Frage nach, welche Route die Auswanderer genommen haben.

Toggenburger Familien wohnten 1720 in Preussen

Jürg Gabathuler sagt:

«Das Buch liefert neue Erkenntnisse.»

Im Gegensatz zu der Auswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert sei die Auswanderung nach Deutschland und Preussen im 18. Jahrhundert weniger gut erforscht. Die grössten Erkenntnisse gibt es aber nicht über die Auswanderer aus der Region Werdenberg, sondern über jene aus dem Toggenburg. Im Zuge seinen Forschungen konnte Jürg Gabathuler nachweisen, dass aus dem Toggenburg stammende Familien im Jahr 1720 in Ostpreussen wohnten, also dorthin ausgewandert waren.

Auf die Idee, dies zu untersuchen, kam er folgendermassen: Einer der Gründe, wieso die Werdenberger damals auswanderten war der zweite Villmergerkrieg im Jahr 1712. Diesen nennt man auch den Toggenburgerkrieg. «Also dachte ich mir, dass doch auch Einwohner aus dem Toggenburg ihre Heimat verlassen haben müssten. Schliesslich wütete der Krieg ja auch im Toggenburg.»

Das Toggenburger Museum wusste anfänglich nichts von einer Auswanderung seiner Bürger um diese Zeit. Also nahm Gabathuler ein Verzeichnis aus dem Jahr 1720 zu Hilfe, auf welchem alle von Schweizern betriebenen Bauernhöfe in Ostpreussen aufgelistet waren. Mit der tatkräftigen Hilfe von Hans Büchler vom Toggenburger Museum gelang es in der Folge eine Auswahl von 20 Namen zusammenzustellen. Beim Abgleich mit den Wattwiler Kirchenbüchern war die Unterstützung von Bernhard Schmid entscheidend. Er fügt an:

«So konnte ich beweisen, dass es in Ostpreussen ein Dorf gab, das aus Toggenburger Auswanderern bestand. Trotzdem gibt es zu diesem Thema noch viel zu erforschen.»

Für seine unermüdliche und langjährige Arbeit ist Jürg Gabathuler auf Sponsoren angewiesen. Er werde potenzielle Sponsoren aber erst dann anfragen, wenn das Buch fertig sei. Das werde voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres der Fall sein – ein halbes Jahrhundert nachdem seine Neugierde über die Auswanderung der Wartauer und Werdenberger geweckt wurde.