Das Toggenburger Jahrbuch zeigt Perlen der touristischen Werbung

Toggenburg Grafische Perlen aus 130 Jahren Tourismuswerbung Das kürzlich erschienene Toggenburger Jahrbuch 2022 befasst sich mit einem bunten Strauss an interessanten Themen. Unter anderem geht es um Werbeplakate im obersten Toggenburg, die Tradition des Militärsports oder die Geschichte der Klosterheilkunde. Armando Bianco Jetzt kommentieren 30.11.2021, 16.00 Uhr

Die legendäre rote Iltiosbahn als ein Tourismusmagnet. Bild: PD

Corona werde wohl einst Lücken hinterlassen in Jahrbüchern, weil das gesellschaftliche Leben über lange Zeit eingeschränkt war, schreibt Irène Häne im Vorwort der aktuellen Ausgabe des Toggenburger Jahrbuchs. Noch aber beschäftige man sich mit einer enormen Wissensfülle, die im Toggenburg schlummere.

Effektvolle Werbung und Produktion von Schutzmasken

Ein Teil des neuen Jahrbuchs setzt sich mit der touristischen Geschichte des obersten Toggenburgs bzw. der Darstellung der touristischen Werbung anno dazumal auseinander. Die zahlreich abgebildeten Plakate sind touristische Trouvaillen. Farbenfroh priesen sie damals die Vorzüge des Tals der sieben Berge an.

Die Säntisschwebebahn ist seit jeher ein Aushängeschild des Toggenburgs. Bild: PD

Die Bilder weckten die Sehnsüchte nach Erholung in der winterlichen oder sommerlichen Berglandschaft am Fusse des Säntis, auf der Terrasse der Sellamatt in Alt St. Johann oder im Aufstieg mit der legendären roten Iltiosbahn in Unterwasser, welche noch heute in Betrieb ist. Gezeigt werden eine grosse Fülle Plakate, Werbebilder oder Titelseiten, welche Erholungssuchende aus Stadt und Land in den letzten 130 Jahren in Scharen ins Toggenburg lockten.

Die Werbung für die Ferienregion Toggenburg der vergangenen Jahrzehnte zeigt die heile Welt einer Kur- und Sommer- wie Wintersportlandschaft. Mit wenig Worten und vielen Farben wurde effektvoll und aussagekräftig das ganze Tal mit all seinen Vorzügen vermarktet.

Pioniere des Militärsports und Geheimnisse der Heilkunde

Einst von grosser Bedeutung: Waffenlauf im Toggenburg. Bild: PD

Das historische Städtchen Lichtensteig war einst ein pulsierendes Zentrum des Militärsports im Toggenburg. Letztmals wurde dort im Jahr 2003 ein Waffenlauf ausgetragen. Diese ganz und gar schweizerische Sportart lockte vor Jahrzehnten noch Hunderttausende Menschen an den Strassenrand und vor die Bildschirme. Ein Aushängeschild war Seriensieger Albrecht Moser, der Sonntag für Sonntag seinen Platz in der Berichterstattung des Sportpanoramas auf SRF hatte. Im Waffenlauf gab es aber auch verschiedene Unterkategorien, welche im Toggenburger Jahrbuch 2022 ebenfalls beschrieben werden.

Klosterheilkunde im Toggenburg. Bild: PD

Einen äusserst interessanten Beitrag findet man auch zur tief verankerten und mit viel Hingabe gepflegten Klosterheilkunde im Toggenburg. Das Wattwiler Kloster St. Maria der Engel betrieb über Jahrhunderte eine Apotheke, in der selbst hergestellte Heilmittel das Leben und Leiden der Toggenburger Bevölkerung lindern und verbessern sollten. Die Tradition, Pflanzen für Heilzwecke zu sammeln, anzuwenden und ihre Wirkung zu beobachten, wurzelt bereits in den Anfängen der menschlichen Zivilisation, heisst es dazu in einem Beitrag im Jahrbuch.

Toggenburger Jahrbuch 2022, total 256 Seiten, ISBN 978-3-908166-96-2

18 Schreibende für den 22. Band Das Toggenburger Jahrbuch 2022 wurde vor einigen Wochen anlässlich der Buchvernissage «Rond om de Säntis» vom Verein Reformations Jubiläum Toggenburg (VRJT) in Wildhaus präsentiert. Es ist der 22. Band der bisherigen Buchreihe. Das von 18 Autorinnen und Autoren geschaffene Werk ist geprägt von verschiedenen Themen aus den Sparten Natur, Kultur, Persönlichkeiten und Historischem. Die Beiträge bieten einen Blick in die Vergangenheit und schreiben damit Geschichte.

